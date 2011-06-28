-OPEC: STRATEJİK PETROL REZERVİNE İHTİYAÇ YOK VİYANA (A.A) - 27.06.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Genel Sekreteri Abdullah El Bedri, "piyasanın ek petrole ihtiyacı olmadığını" bildirdi. Genel Sekreter El Bedri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), "petrol fiyatlarındaki yükselişi durdurabilmek için stratejik petrol rezervinden piyasaya 60 milyon varil ham petrol aktarılması gerektiği" yolundaki açıklamasını eleştirerek, "IEA'nın bu yoldaki girişimini hemen durdurmasını umarım" dedi. Petrol piyasasının ilave ham petrole ihtiyacı olmadığını ifade eden El Bedri, IEA'nın planlarını gerçekleştirmek için haklı bir neden görmediğini kaydetti. IEA, perşembe günü yaptığı açıklamada, ham petrol satış fiyatındaki aşırı yükselişle mücadele edebilmek için, stratejik rezervden piyasaya 60 milyon ham petrol aktarılması gerektiğini bildirmişti. IEA'nın bu açıklaması üzerine piyasada ABD üretimi WTI cinsi ham petrolün varil fiyatı, şubat ayından buyana ilk kez beş dolarlık bir düşüşle 90 dolara inmişti. Kartelin Viyana'daki merkezinde 8 Haziran'da yapılan OPEC petrol bakanları toplantısında, üye ülkeler arasında günlük ham petrol üretiminin artırılması konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Günlük üretimin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kartelin en büyük petrol üreticisi konumundaki Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini tek başına artıracağını bildirmişti.