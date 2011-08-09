-OPEC PETROL TALEBİ TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ VİYANA (A.A) - 09.08.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel ekonomik toparlanmanın hız kaybetmesi nedeniyle küresel petrol talebi tahminini biraz düşürdü. OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla göre günlük 1,2 milyon varil artarak günlük 88,14 milyon varil olacak. OPEC'in geçen ay 2011 yılı için küresel petrol talebi tahmini günlük 88,18 milyon varildi. Raporda, gelecek yıl için ise küresel petrol talebinin bu yıla göre günlük 1,3 milyon varil artarak günlük 89,44 milyon varil olacağı tahmin edildi. OPEC, geçen ay 2012 yılı için küresel petrol talebini 89,50 milyon varil olarak öngörüyordu. ABD ve Avrupa Birliği gibi önemli petrol tüketicilerinin görünümlerinin resesyona dönebileceği, talepte önemli bir büyümenin diğer bölgelerden geleceğine işaret edilen raporda, ''OECD'de petrol talebinin geçen yıl geçici bir toparlanmadan sonra daralmaya devam etmesi bekleniyor'' denildi. Çin'in petrol talebinin Haziran ayında 8 ay içinde ilk kez düşmesinin ''imalat sektörünün faaliyetlerinin dünya çapında zayıfladığını teyit ettiği'' bildirilen raporda, Çin'in petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 6,5 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl petrol talebindeki büyümenin ise Çin, Hindistan, Ortadoğu ve Latin Amerika'dan destekleneceği kaydedildi. Raporda, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin 2012 yılı için petrol talebinin, ekonomik çalkantı, devlet politikaları ve perakende petrol ürünleri fiyatlarından olumsuz etkilenebildiği için ne olacağının bilinmediği ifade edildi. -PETROL FİYATLARI- Bu arada ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül 2010'dan bu yana ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyelerini gördü. ABD ham petrolünün varil fiyatı Eylül ayı teslimi gün içindeki işlemler sırasında 75,71 dolara kadar düşerek Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı daha sonra 1,35 dolar düşüşle 79,96 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 5,57 dolar (yüzde 6,4) gerileyerek 81,31 dolardan kapanmıştı. Mayıs ayında 115 dolara kadar çıkan ABD ham petrolünün varil fiyatının o zamandan bu yana kaybı ise yüzde 30'u buldu. Londra Brent tipi ham petrolün Eylül ayı teslimi varil fiyatı da 5 dolar değer kaybıyla 98,74 dolara kadar inerek 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı daha sonra 103,14 dolardan işlem görmeye başladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Nisan ayında 127 doların üzerine çıkmıştı.