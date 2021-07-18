OPEC+ küresel petrol arzını ağustostan itibaren günlük 400 bin varil artıracak

OPEC+, küresel petrol arzını ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varil artırma konusunda uzlaştı.

Viyana’da bir araya gelen OPEC+ ağustos ayından itibaren küresel petrol arzına 400 bin varil/gün daha ekleyecek.

Bloomberge HT'nin haberine göre Anlaşma, kartelin üretimini Ağustos ayından itibaren her ay günde 400.000 varil artıracağı ve durdurulan üretiminin tamamı yeniden canlandırılana kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, anlaşma ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer bazı ülkelere üretim kısıtlarıyla ilgili Mayıs 2022'den itibaren daha yüksek taban sunacak.

Anlaşma kapsamında BAE’nin mevcut 3,2 milyon varil/gün olan üretim kotası göre 3,5 milyon varil/gün düzeyine yükseltildi.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kotaları ise bugünkü 11 milyon varil/gün düzeylerinden 11,5 milyon varile çıkıyor. Irak ve Kuveyt ise üretim kotasını 150 bin varil/gün artırarak sırasıyla 4,8 milyon varil/gün ve 3 milyon varil/gün düzeyine çıkartmış oldu.