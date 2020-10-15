OPEC Genel Sekreteri: Petrol talebi beklenenden yavaş toparlanıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel petrol talebinin beklendiği hızda toparlanamadığını, oldukça 'cansız' geliştiğini söyledi.



Enerji Bilgilendirme Forumu'nda konuşan Barkindo, petrol piyasalarının dip düzeylere indiğine dikkat çekerek, "belirsizlik örtüsünün" yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu vurguladı. Buna karşılık, toparlanmanın uzun zaman alacağı konusunda bir yanılsamanın olmadığı konusunda uyardı.



OPEC'in, Uluslararası Enerji Ajansı'nın, küresel ekonomik toparlanma konusundaki öngörülerine de katılmadıklarını vurgulayan Barkindo, "Önümüzdeki yıl küresel gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) güçlü bir toparlanmaya tanık olacağız. Önümüzdeki yıl aşının hazır olacağı konusunda hiç kuşkumuz yok" diye ekledi.