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Dünya
Deutsche Welle

OPCW: İdlib’de kimyasal gaz kullanıldı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, yapılan incelemeler sonucuna İdlib'teki saldırıda kimyasal gaz kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.

19 Nisan 2017 21:47

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'nin İdlib vilayetindeki saldırıda kimyasal gaz kullanıldığı yönündeki iddiaları doğruladı. Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen özel oturum öncesinde OPCW Genel Direktörü Ahmet Üzümcü tarafından yapılan açıklamada, bölgeden alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde "Han Şeyhun kasabasına düzenlenen hava saldırısında sarin ya da benzeri bir kimyasal maddenin kullanıldığının tespit edildiği" belirtildi.

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 30'u çocuk olmak üzere 87 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası OPCW, uzmanlardan oluşan bir ekibi saldırıyı soruşturmak üzere görevlendirilmişti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu saldırıda sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini söylemişti. Aynı şekilde numuneleri inceleyen İngiliz bilim insanlarının da aynı sonuca vardığı açıklanmıştı.

Şam iddiaları geri çevirmişti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıdan Suriye ordusunu sorumlu tutuyor. Muhalifler bir doktorun ağır bir kimyasal gaz saldırısı düzenlendiği ve çalıştığı kliniğe kimyasal gaz şikayeden üç hastanın geldiği bilgisini verdiğini belirtmişti.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, hiçbir biçimde kimyasal silah kullanmadıklarını öne sürmüş, "Suriye ordusu kendi halkımıza karşı da, hatta kendi halkımızı öldüren teröristlere karşı bile bu tür silahları hiçbir zaman kullanmamıştır, kullanmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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