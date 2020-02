Op. Dr. Aksoy: Kaşınan kulağa 2-3 damla sirke dökün

KAYSERİ, (DHA)- KULAK Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, dış kulak yolu enfeksiyonları ve tedavisi ile hastalıktan korunma yolları hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Aksoy, \'\'Enfeksiyonlardan korunmak için kulak yolu her zaman kuru tutulmalıdır. Eğer kulakta kaşıntı varsa 2-3 damla sirke yararlı olacaktır. Sirke, bozulan dış kulak yolunun asiditesini, sağlıklı hale getirmektedir\'\' dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Ali Osman Aksoy, sıcak havada serinlemek için havuz ve denizde serinleyen çok sayıda kişinin, kulak enfeksiyonları ile karşı karşıya kalabildiğini söyledi. Özellikle şiddetli kulak ağrısıyla kendini gösteren dış kulak yolu iltihabının, bu sorunların başında geldiğini belirten Op. Dr. Aksoy, \"Dış kulak yolu kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahiptir. Dış kulak yolunun hemen girişindeki ter ve yağ bezleri tarafından salgılanan, halk arasında \'kulak kiri\' diye bilinen, \'serumen\' ya da \'buşon\', en önemli savunma mekanizmasıdır. Bu salgının asidik yapısı, mikropların üremesine, çoğalmasına ve bir hastalık oluşmasına engel olmaktadır. Dış kulak yolu, doğal savunma mekanizması sayesinde enfeksiyonlara karşı dirençlidir. Ancak bu fonksiyon bozulduğunda, kulak içindeki nem ve sıcak, bakteriler ile mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur\" diye konuştu

\'KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞU ENFEKSİYON İÇİN EN ÖNEMLİ NEDEN\'

Dış kulak yolu fonksiyonlarının bozulma sebeplerinden de bahseden Op. Dr. Aksoy, \"Dış kulak yolu fonksiyonunun bozulmasındaki en önemli neden, kulak yolunu temizlemek ya da kaşımak amacıyla kullanılan, her türlü sivri ve sert yabancı cisimdir. Daha çok kulak temizleme çubuğu, bu enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Kulak içi ile temas eden yabancı cisimler, kulak kanalını döşeyen ciltte küçük çiziklere ve çatlaklara neden olur. Kulak içindeki derinin bütünlüğünün bozulması ve zedelenmesi, mikropların ve mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur. Normalde dış kulak yolunda ‘flora’ denilen mikroorganizma popülasyonu zaten vardır. Bu sayının normalin üzerinde olması otitis eksterna denilen dış kulak yolu iltihabına yol açar\" dedi.

\'SUDA UZUN SÜRE KALMAK SORUNU KRONİKLEŞTİRİR\'

Uzun süre havuz ya da denizde yüzmenin kulak yolu iltihabının bir başka nedeni olduğunu kaydeden Op. Dr. Aksoy, \"Özellikle kulağa kaçan suyu, pamuklu çubukla çıkarmaya çalışmak, yağlı tabakaya zarar vermektedir. Suda uzun süre kalanlarda dış kulak yolu iltihabı kronikleşmekte, cilt kalınlaşmakta ve kulak yolu daralmaktadır. Dış kulak yolu iltihabının en önemli belirtileri ise kaşıntı, ağrı ve bunları takip eden işitme azlığıdır. Genellikle ilk olarak başlayan kaşıntı ve ardından gelen şiddetli ağrı, bir süre sonra kaçınılmaz hale gelir. Hastalar çoğu zaman işitme azlığı başladığında bir hekime başvurur\" şeklinde konuştub

Enfeksiyonlardan korunmak için kulak yolunun her zaman kuru tutulması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Eğer kulakta kaşıntı varsa, 2-3 damla sirke yararlı olacaktır. Sirke, bozulan dış kulak yolunun asiditesini, sağlıklı hale getirmektedir. Buna rağmen kaşıntı ve ağrı giderek artıyorsa, vakit kaybetmeden KBB uzmanına başvurulmalıdır. Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisinde, kanalı kapatan mikrop ya da mantarların oluşturduğu birikintiler temizlenerek, antibiyotikli ve kortizonlu damlalarla sorun giderilmektedir. Dış kulak yolu enfeksiyonlarından korunmak için hijyen koşulları uygun olmayan ve klor seviyesi düşük havuzları tercih etmeyin. Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan sonra duş alın. Suda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalmayın. Havuza ya da denize girmeden önce su kaçırmayan silikon tıkaç kullanın. Kulak yolunu kuru tutun, kulak temizliği yaparken kulak çubuğu kullanmayın ve kulak kirini çıkarmaya çalışmayın.\'\'

