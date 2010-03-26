Öp beni Kate parası neyse veririm!

T24 - Hoş İbrahim adlı bir hayırsever beş bin sterlin (yaklaşık 12 bin YTL) ödeyerek binlerce erkeğin fantazisini yaşadı.





Ünlü İngiliz mankeni öpen İbrahim ödediği her kuruşun o ana değdiğini söyledi.



Geçtiğimiz yıl Londra’daki great Ormond Çocuk Hastanesi için düzenlenen yardım

kampanyasında açık arttırmaya çıkarılan Kate Moss’u dudkalarında öpme hakkını 5 bin sterlin veren Hoş İbrahim kazanmıştı.



İbrahim bir yıl kadar bekledikten sonra düzenlenen bir davette ödülüne kavuştu.



Dudakları kırmızı rujla boyalı olan Moss “The Kills” grubunun gitaristi olan erkek arkadaşı Jamie Hince’in ve diğer davetlilerin önünde İbrahim’in dudaklarına bir öpücük kondurdu.



Moss öpücük öncesi yaptığı açıklamada, “Aynı mekanda bir araya gelebilmek için bir yıl beklememiz gerekti. Bunu altı ay önce organize etmeye çalıştık ama o burada değildi. Daha sonra da ben müsait değildim. Demek ki o gece bu geceymiş. Küçük küçük öpücüler vererek büyük bir öpücüğe gidiş gibi bir şey olmayacak. Çok fazla ruj sürdüm. Normalde ruj kullanmam ve şimdi rujla boyanacak” dedi.



İbrahim ise öpücükten sonra düş kırıklığına uğramadığını ve yaptığı bağışın “yerinde harcanmış para” olduğunu söyledi.



İbrahim, “Kate’in tadı da göründüğü kadar iyiymiş” dedi.