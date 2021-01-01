Onyekuru pazarlığı: Monaco 9.5 milyon euro istedi, Galatasaray 5 milyon euro önerdi

Ara transfer döneminde oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, bir hücum oyuncusu istiyor. Terim'in kafasındaki isim Henry Onyekuru. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Monaco'nun kapısını çalarken, Monaco bonservis bedeli olarak 9.5 milyon euro istedi.

Transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, eski futbolcusu Onyekuru'nun peşinde. Fatih Terim, oyuncunun potansiyelini bildiği için Onyekuru'yu özel olarak istedi. Nijeryalı futbolcu da Galatasaray'da oynamak istiyor.

Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü’ne resmi teklifini sundu. Onyekuru’yu elinden çıkarmak isteyen Monaco ise kiralama formülüne "hayır" diyor.

Fransız kulübü, Galatasaray’dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro’ya kadar inmişti. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray, FFP kriterlerinin de etkisi ile "zorunlu satın alma opsiyonu" maddesi ile bu transferi çözmek için masaya oturdu.

Monaco’nun yanıtı bekleniyor

Görüşmelerde Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco’ya "6 aylık bedelsiz kiralama+5 milyon euro" teklif etti. Bu teklifi göre sarı kırmızılı kulüp gelecek 6 ay için Fransız ekibine kiralama bedeli ödemeyip sezon sonunda bonservis bedeli olarak 5 milyon euro transfer edecek.

Sarı kırmızılılar 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile bu transferi çözebileceklerini de Fransızlara anlattı. Monaco Kulübü Galatasaray’ın bu teklifini değerlendireceğini iletirken ısrarla sarı-kırmızılı takımda forma giymek isteyen Onyekuru da iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Transferde her zaman yüzde 100 başarı olmaz

Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan G.Saray’da yöneticilerin Monaco’lu mevkidaşlarıyla arasında ilginç bir diyalog geçti. Monte Carlo’daki görüşmede Monaco Kulübü’nün, Galatasaray’ın 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli önermesi üzerine “Biz Onyekuru’yu 13.5 milyon euroya aldık. 5 milyon euro bonservis bedeli çok az. Bu kadar zarar etmemeliyiz” diyerek 7.5 milyon euro istedi. Galatasaraylı idareciler ise bu sözlere yakın geçmişten futbolcu isimleri ile örnek vererek “Transferde ‘yüzde 100 başarı’ diye bir şey yok. Bu her kulübün başına geliyor. Biz de bazı oyuncular için 10-15 milyon euroluk yatırımlar yaptık ancak performansları ortada. Üstelik biz bu isimlere 5 milyon euroluk teklif gelse elden çıkarabiliriz. Kısaca bazı oyuncular bazen tutmuyor. Teklifimiz 5 milyon euro” yanıtını verdi.