Onyekuru'nun satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Galatasaray'da Henry Onyekuru için karar çıktı, 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması fikrinde anlaşıldı.

2018-19 sezonu ve 2019-20 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Nijeryalı oyuncu gösterdiği performanslarla taraftarın sevgilisi olmuş ancak mali şartlardan dolayı yıldız oyuncunun bonservisi bir türlü alınamamıştı.



Fanatik gazetesinin haberine göre; geçen sezonun ikinci yarısında Onyekuru, Monaco’dan bir kez daha kiralandı fakat bu kez satın alma opsiyonu da vardı.

Ekonomik olarak sıkıntıda olan sarı-kırmızılılarda, 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 23 yaşındaki oyuncu için ayrılan maksimum bütçenin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi.



Transferde çok ısrarcı olmayacak olan sarı-kırmızılı ekibin gerekirse son güne kadar bekleyeceği de gelen haberler arasında.