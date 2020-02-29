Onyekuru ile 1 yıl daha

Galatasaray yönetimi, devre arasında yeniden kiralanan Henry Onyekuru için Monaco'ya sezon sonunda 1 yıllık kiralama teklifi yapacak.



Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmaya çalışıp başaramadığı, kulübü Everton’ın 15 milyon Euro’ya Monaco’ya sattığı Henry Onyekuru, Fransa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.



Hürriyet'in haberine göre; sezonun ilk yarısında sadece 4 resmi maçta forma giyebilen ve 1 asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da yine bir yıldız haline geldi.



Şimdiden 1 gol 2 asiste imza atan genç yetenek, "Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray’a gelmek oldu. Yine Galatasaray’a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.