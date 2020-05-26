Onyekuru'da Galatasaray'a rakip çıktı

Galatasaray'a, Henry Onyekuru transferinde rakip çıktı. Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında mutlaka kalmalı dediği Nijeryalı oyuncu için, Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürüldü.

Yönetim, Onyekuru'yu bir sezon daha kiralamak için Monaco kulübü ile temas kurarken, Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un da aynı yolu izleyeceği belirtildi.

Galatasaray ve Olympiakos, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı isterken; Fransız ekibi mali tedbir olarak içlerinde Onyekuru'nun da olduğu çok sayıda futbolcusunu satış listesine koydu.