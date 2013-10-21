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Dünya

'Onurumuzu kırmak için uğraşıyorlar'

İsrail eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türk-İsrail ilişkilerinin ticaret alanında ise hiçbir zaman kesintiye uğramadığını belirtti

21 Ekim 2013 16:03


Türk liderlerinin İsrail'le ilişkileri geliştirme peşinde olmadığını iddia eden İsrail eski Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "Sadece İsrail'in onurunu kırmaya çalışıyorlar" dedi.

Aşırı sağcı "İsrail Evimiz" Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'la bir röportaj yaptı.

Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun yeni kabinesinde bakan olamayan Avigdor Lieberman şu anda İsrail meclisi Knesset'te Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu başkanlığını yürütüyor.

Knesset'te Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu başkanı sıfatıyla Yedioth Ahronoth gazetesine demeç veren Avigdor Lieberman, Türk liderlerin, İsrail'le ilişkileri düzeltmek peşinde olmadığını iddia ederek, "Sadece İsrail'in onurunu kırmaya çalışıyorlar" dedi.

Türk-İsrail ilişkilerinin ticaret alanında ise hiçbir zaman kesintiye uğramadığını belirten Lieberman, iki ülkenin turizm alanında da ilişkilerinin ivme kazandığını söyledi.

Avigdor Lieberman, 9 Türk'ün yaşamını yitirdiği Mavi Marmara baskını sırasında İsrail Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Lieberman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'la birlikte "Alçak koltuk" krizinin de mimarıydı.

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