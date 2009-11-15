Onurlu Alevi Onur’lu CHP’de kalmaz

T24 - Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Toprak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in TBMM'de sarfettiği Dersim katliamına yönelik sözleri ile ilgili olarak, "Öymen’in sözleri bize Hitler faşizmini hatırlattı" dedi.



Taraf gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Dersim katliamına ilişkin sözlerine sert tepki gösteren Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Sekreteri Ali Ertan Toprak "Onur Öymen partiden atılmadığı müddetçe onurlu, şerefli hiçbir Alevi CHP'de kalmamalı" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Onur Öymen'in 1938 yılında yaşanan Dersim katliamını kastederek "Atatürk müzakere etmedi, gereğini yaptı" sözlerine Avrupa'da büyük bir güce sahip olan Alevilerden sert tepki geldi. Taraf'a konuşan AABK Genel Sekreteri Ali Ertan Toprak, Öymen'in konuşmasından sonra üyelerine CHP'li milletvekillerini Avrupa'daki hiçbir Alevi etkinliğine davet etmemeye çağırdığını söyledi. Öymen'in sözleriyle CHP'nin gerçek ideolojisinin gün ışığına çıktığını belirten Toprak, "Öymen'in konuşması çok iğrençti. Bize Hitler faşizmini hatırlattı. Bu sözler CHP'nin bundan sonraki bakış açısını ve ırkçı yüzünü ortaya çıkardı. CHP'nin Kürt açılımı konusundaki anti-demokratik tutumunu da özetledi. Bundan sonra Sosyalist Enternasyonel’den de atılması için girişimlerde

bulunacağız" dedi.



'CHP ile karşılıksız aşk bitmeli'



Alevilerin Cumhuriyet’in kuruluşundan beri CHP ile karşılıksız aşk yaşadığını dile getiren Toprak "Avrupa Alevileri olarak yıllardır CHP'nin Deniz Baykal dönemindeki gerçekliğini her fırsatta gündeme getirdik, eleştirdik. Öymen bu konuşmayla bizim yapamadığımızı başardı. CHP'nin Alevilere bakışını ortaya çıkarmasına vesile olacağını düşündüğüm için iyi oldu. Şu ana kadar CHP'nin gerçek yüzünü anlamayan Aleviler, bundan ders çıkarmalı. Umarım bu konuşma bu karşılıksız aşkın bitmesini sağlar" diye konuştu.



'Daha radikal tepkiler verilmeli'



Türkiye'de yaşayan Alevilerin CHP'nin etkisinde olduğuna da dikkat çeken Toprak şöyle devam etti:"CHP'nin Kürt açılımı konusunda dile getirdiği bu anti-demokratik tutumdan dolayı Türkiye'deki Aleviler daha radikal tepkiler vermeli. CHP'nin önünde çadırlar kurup Öymen istifa edene kadar eyleme devam etmeli. Ayrıca bundan sonra onurlu, şerefli hiçbir Alevi, Öymen görevden alınmadığı müddetçe CHP'de durmamalıdır. Aleviler daha ne bekliyorlar. Daha ne olması lazım, ne denmeli. Öymen istifaya zorlanmazsa, CHP içinde aktif siyaset yapan Aleviler de onurlarını ve şereflerini kaybederler."



Öymen’in açıklaması kara bir leke, insanlık ayıbı



CHP'li Onur Öymen'in Dersim olaylarına ilişkin açıklamasına yurdun farklı yerlerinden tepkiler sürüyor. İzmir Konak Meydanı'nda toplanan Tunceli Dernekleri Federasyonu’na bağlı çeşitli derneklerin temsilcileri, CHP ve Onur Öymen aleyhine slogan attı.



Öymen'in açıklamasını “insanlık ayıbı” olarak değerlendiren İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Mutlu, “Terörle mücadelede 'cesaretiniz yok' diyerek, çözüm önerisi olarak katliam yapmayı öneren Onur Öymen gibi bir siyasetçinin, kendini sol olarak adlandıran bir partinin en üst makamında olması düşündürücüdür'' dedi.



Diyarbakır'da ise 43 sivil toplum kuruluşu adına Tüm-Bel Sen Diyarbakır Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Öymen'in açıklamasının Meclis tarihine “kara bir leke'' olarak geçtiğini söyleyen Diyarbakır Demokrasi Platformu’ndan Harika Peker ise "Başta CHP'nin bölge örgütleri olmak üzere, kendine sosyal demokratım diyen, halkların kardeşliğini savunan şahsiyetleri CHP'den istifa etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.