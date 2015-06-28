Onur Yürüyüşü'ne geçit yok, eli sopalılara izin var!

Valiliğin yasak kararı sonrasında polis, 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne sert bir şekilde müdahale etti. Plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyun kullanıldığı sert müdahale sonrasında gözaltılar oldu.

Ara sokaklarda ise bugüne kadar birçok kitle eylemi sonrasında boy gösteren ancak cezalandırılmayan eli sopalılar boy gösterdi.

ETHA'da yer alan habere göre, İstiklal Caddesi'ndeki polis müdahalesinin ardından ara sokaklara dağılan LGBTİ'lere elinde sopa olan bazı kişiler saldırıda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Ahmet Şık şu tweeti attı:

DİKKAT: Galatasaray lisesinin alt tarafında ve Boğazkesen'de sopalı satırlı linççi gruplar bekliyor. #OnurHaftası — ahmet şık (@sahmetsahmet) 28 Haziran 2015

Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki Boğazkesen Caddesi'nde de sopalı bir grup görüntülendi.

Taksim'in ara sokaklarında çekilen bir fotoğrafta, eli sopalı ve sivil giyinimli bir kişi görülüyor.