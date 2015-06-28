T24 LogoT24 Logo
Gündem

Onur Yürüyüşü'ne geçit yok, eli sopalılara izin var!

13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'nde elinde sopa bulunan sivil giyimli bir kişi dikkat çekti

28 Haziran 2015 23:54

Valiliğin yasak kararı sonrasında polis, 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne sert bir şekilde müdahale etti. Plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyun kullanıldığı sert müdahale sonrasında gözaltılar oldu. 

Ara sokaklarda ise bugüne kadar birçok kitle eylemi sonrasında boy gösteren ancak cezalandırılmayan eli sopalılar boy gösterdi.

ETHA'da yer alan habere göre, İstiklal Caddesi'ndeki polis müdahalesinin ardından ara sokaklara dağılan LGBTİ'lere elinde sopa olan bazı kişiler saldırıda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Ahmet Şık şu tweeti attı:

 

 

Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki Boğazkesen Caddesi'nde de sopalı bir grup görüntülendi.

Taksim'in ara sokaklarında çekilen bir fotoğrafta, eli sopalı ve sivil giyinimli bir kişi görülüyor.

ETİKETLER

pon
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-06-28T23:54:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/onur-yuruyusune-gecit-yok-eli-sopalilara-izin-var,301133","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/onur-yuruyusune-gecit-yok-eli-sopalilara-izin-var,301133"}]

İlgili Haberler

Sırrı Süreyya Önder: Onur Yürüyüşü'ne yasak yasal mı bilmem ama o vali artık sayın değil

'Kontrolü tamamen kaybetmekten korktukları için saldırdılar'

Lady Gaga'dan Onur Yürüyüşü tweeti: Bu insanlık dışı!

'Vali! İnsanları şiddetle ayrıştırmak yerine insanların ramazanı ve Onur Yürüyüşü’nü barış içinde kutlayabileceğinin bir örneğini ver'

İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü: Alışın, gitmiyoruz!

13. İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne polis sert müdahale etti

Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da yapılan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenlere polis tazyikli su ile müdahale etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24