‘Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınıp 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 8 kişi beraat etti

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz yıl Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan ve ‘kanuna aykırı yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlamasıyla haklarında dava açılan 8 kişi beraat etti.

Beyoğlu’nda 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılan ve polis saldırısıyla karşılaşan 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında iddianame hazırlanan 8 kişinin, ‘kanuna aykırı yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapsi istenmişti.

Davanın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına, sanıkların avukatı Sevda Nur Bayram ile 4 sanık katıldı. Avukat Sevda Nur Bayram, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Görüntülerde ihtar ve gözaltına alınma anına ilişkin bir şey yok. Görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine gerek yok. Müvekkillerin beraatını talep ederiz” dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da söz konusu eylemlerin şiddet ve tehdit unsuru içermemesi gerekçesiyle tüm sanıkların beraatı yönünde karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi. (ANKA)