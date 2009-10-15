Onur ve Emek Portakalları sahiplerini buldu

Bu yıl 46.'sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu.



Türk sinemasının en önemli duayenlerinden olan yönetmen Halit Refiğ'in hayatını kaybetmesiyle 46. Altın Portakal Film Festivali buruk başladı.



Festivalde birbirinden önemli filmler gösterilirken Yıldırım Önal Anı Ödülü ve Emek Ödülleri, Selçuk Yöntem ve Beren Saat’in sunuculuğunda Cam Piramit’te düzenlenen geceyle sahiplerine verildi.



'45 yıllık emanetimizi almaya geldik'



Türk sinemasının emektar oyuncuları Erol Günaydın'a "Yıldırım Önal Anı Ödülü" verilirken, Vedat Türkali'ye de "Onur Ödülü" verildi.



Türkali yoğun alkışlarla gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bana, 1965 yılında ikincisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nde, 'Karanlıkta Uyuyanlar' filminin senaryosuyla 'En İyi Senaryo Ödülü' verildi. Ama o filme ödül verilmedi. Bende oturdum bir yazı yazdım. O dönem bütün yönetmenler o yazının altına imzalarını attılar. Hiç kimse gidip de ödülünü almadı. Protesto ettik. Şimdi 45 yıl sonra Vecdi Sayar ve Ertem Göreç’in beni ikna etmesiyle emanetimizi almaya geldik" dedi.



Yıldırım Önal Ödülü Günaydın'a



Ödülünü Suavi Eren'in ellerinden alan Erol Günaydın ise konuşması sırasında, "Sevgili dostum, kardeşim. Yıldırım Önal Ödülü’nü almak, beni çok mutlu etti. Benim için bundan daha değerli bir şey yok" diye donuştu.



Gecede "Emek Ödülü" set işçisi Halil Dede’ye verildi. Dede’ye ödülünü Neslihan Siligür verdi. Halil Dede ödülünü, tüm seç işlerine adına aldığını söyledi.



Gecede Onur Ödülü alan diğer isimlerden Sevda Ferdağ ödülünü Ekrem Bora’nın elinden aldı. Ferdağ, ödülünü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Halit Refiğ’e adadı. Gecede Onur Ödülü alan diğer bir isim, 200’den fazla filme imza atan yönetmen Ülkü Erakalın oldu. Yönetmene ödülünü Selda Alkor verdi.



Rafelson: Aldığım en erotik heykel



"Aşk-ı Memnu" dizisinin, "Yılanların Öcü", "Kırık Hayatlar" gibi ünlü filmlerin, "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunun müziklerini yapan; 1983 yılında "Bir Yudum Sevgi", 1997 yılında "Sen de Gitme" adlı filmlere yaptığı müziklerle "En İyi Film Müziği" dalında Altın Portakal kazanan Yalçın Tura, Onur Ödülü'nü, Selda Alkor’un elinden aldı. Onur Ödülü alan Amerikalı Yönetmen Bob Rafelson ise ödül olarak verilen bir göğsü çıplak Venüs heykelciğini erotik buldu, "Aldığım en erotik heykel, Türkiye'yi tebrik ediyorum" dedi. Danimarkalı yönetmen Bille August ise Onur Ödülü'nü Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü alan yönetmen Şerif Gören'den aldı.



Goodbye Bafana, Genç Indina Jones'un Maceraları gibi filmlerin yönetmeni August, "Politikacılar, tarihçiler hep istatistiklerden bahsediyor, ama filmler insanların gündelik yaşamını anlatıyor. Bu ülkenin insanları hakkında ne biliyorsam bu ülkenin filmlerinden biliyorum" dedi.



Festivalin bu yılki "Sinemanın Müziği Müziğin Sineması" teması kapsamında, Zülfü Livaneli, Yunanlı besteci Evanthia Reboutsika ve East West Orkestrası birlikte sahne aldı. Ödül Töreni sonrasında Zülfü Livaneli de seyircilerle birlikte unutulmaz şarkılarını seslendirdi.