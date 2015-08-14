T24 LogoT24 Logo
Gündem

Onur Özbizerdik tutuklandı

Adı bir çok suçla anılan Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu olan Onur Özbizerdik tutuklandı

14 Ağustos 2015 02:07

Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, cezaevinden tahliye olduktan sonra karıştığı aralarında sevgilisini döverek hastanelik etmekte olan 3 olaydan serbest kalırken, Yeniköy'de bir restorantta ruhsatsız tabancayla Sarıyer Asayiş Büro ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, dün gece saat 23.00 sıralarında aldıkları bilgi üzerine Yeniköy'deki restorantta girdi. Onur Özbizerdik ve Yanındaki Orhun Hacısüleymanoğlu'nun yapılan üst aramalarında ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan Özbizerdik ve arkadaşı karakola götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Özbizerdik ve Hacısüleymanoğlu ruhsatsız tabancadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Bodyguardı vurmuş serbest kalmıştı

 

Polat Towers'ın 22. katında işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesi davasının tutuklu sanıklarından Onur Özbizerdik 5 Kasım 2014 günü tahliye olmuş, Emirgan'daki bir barda kapıdaki Bodyguard Hakan Gülez'i rezervasyonu olmadığı için içeri almayınca bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçan Özbizerdik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olmuş, alınan ifadesinin ardından serbest kalmıştı.
 

Önümde tesbih çekme deyip vurmuştu

 

Onur Özbizerdik, bu olayın ardından Tarabya'da bulunan beş yıldızlı bir otelin lobisinde, geçtiğimiz Mart ayında, 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp'i karşısında tesbih salladığı gerekçesiyle bacağından vurmuştu. Polis, Onur Özbizerdik'i her yerde ararken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özbizerdik hakkında, 'adam yaralama'dan dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından Özbizerdik, avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olmuştu. Cumhuriyet Savcılığı, hakkında dava açılmış olması nedeniyle Özbizerdik'i mahkemeye çıkarmış, Özbizerdik, mahkemedeki ifadesinin ardından yine serbest bırakılmıştı.

 

Hostes sevgilisini dövmüştü

 

Onur Özbizerdik son olarak hostes sevgilisi Melis Çakır'ı adliyeden serbest kaldıktan sonra hastanelik edene kadar dövmüş, Çakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine serbest kalmıştı.

 

ETİKETLER

özbizerdikyakalandıtutuklandıhabersevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24