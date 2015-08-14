Onur Özbizerdik tutuklandı

Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, cezaevinden tahliye olduktan sonra karıştığı aralarında sevgilisini döverek hastanelik etmekte olan 3 olaydan serbest kalırken, Yeniköy'de bir restorantta ruhsatsız tabancayla Sarıyer Asayiş Büro ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarıyer Asayiş Büro ekipleri, dün gece saat 23.00 sıralarında aldıkları bilgi üzerine Yeniköy'deki restorantta girdi. Onur Özbizerdik ve Yanındaki Orhun Hacısüleymanoğlu'nun yapılan üst aramalarında ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan Özbizerdik ve arkadaşı karakola götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Özbizerdik ve Hacısüleymanoğlu ruhsatsız tabancadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodyguardı vurmuş serbest kalmıştı

Polat Towers'ın 22. katında işadamı Fatih Edremit’in öldürülmesi davasının tutuklu sanıklarından Onur Özbizerdik 5 Kasım 2014 günü tahliye olmuş, Emirgan'daki bir barda kapıdaki Bodyguard Hakan Gülez'i rezervasyonu olmadığı için içeri almayınca bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçan Özbizerdik, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olmuş, alınan ifadesinin ardından serbest kalmıştı.



Önümde tesbih çekme deyip vurmuştu

Onur Özbizerdik, bu olayın ardından Tarabya'da bulunan beş yıldızlı bir otelin lobisinde, geçtiğimiz Mart ayında, 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp'i karşısında tesbih salladığı gerekçesiyle bacağından vurmuştu. Polis, Onur Özbizerdik'i her yerde ararken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özbizerdik hakkında, 'adam yaralama'dan dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından Özbizerdik, avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olmuştu. Cumhuriyet Savcılığı, hakkında dava açılmış olması nedeniyle Özbizerdik'i mahkemeye çıkarmış, Özbizerdik, mahkemedeki ifadesinin ardından yine serbest bırakılmıştı.

Hostes sevgilisini dövmüştü

Onur Özbizerdik son olarak hostes sevgilisi Melis Çakır'ı adliyeden serbest kaldıktan sonra hastanelik edene kadar dövmüş, Çakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine serbest kalmıştı.