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 ONUR ÖZBİZERDİK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı

29 Mart 2018 18:27

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç\'ın torunu Onur Özbizerdik\'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan\'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney\'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, sanık Onur Özbizerdik\'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. 
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Onur Özbizerdik ile şikayetçiler Adil Serdar Saçan ve polis memuru İbrahim Güney katılmadı. Olayla ilgili olarak hazırlanan tutanakta imzaları olan 5 polis memuru ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenilen iki polis memuru, Onur Özbizerdik\'in polis arkadaşları İbrahim Güney\'in kulağını ısırdığını söyledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Mahkeme, sanık Onur Özbizerdik\'in savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek sanığın ek savunması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması halinde kabul edip etmediğinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca şikayetçi İbrahim Güney\'in yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınmasına da karar verdi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik\'in 25 Eylül 2016\'da bir gece kulübünde olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik\'in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik\'in, polis memuru İbrahim Güney\'i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan\'ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik\'in \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Kamu görevlisine karşı basit yaralama\" ve \"Basit yaralama\" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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