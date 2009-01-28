'Onur konukluğu' başka yıla

Fransa Ulusal Yayıncılar Sendikası, Türkiye'nin Paris Kitap Fuarı'nın 2010 yılındaki onur konuğu olma talebini kabul etmedi.



Sendika yönetimi, gelecek yıl kitap fuarının 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını belirterek, 2010 yılı için fuarda hiçbir ülkenin onur konuğu olarak davet edilmeyeceğini bildirdi.



Paris'te faaliyet gösteren ''Turquoise'' yayınevinin yöneticisi Erhan Turgut, Türkiye'nin sonraki yıllarda onur konuğu olmasının daha etkili ve yararlı olacağını savundu.



Fransa'da 2009-2010 yıllarında Fransız devletinin ilan ettiği ''Türkiye Mevsimi'' dolayısıyla zaten çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleneceğini hatırlatan Turgut, kültürel tanıtımın sürekliliği ve diğer yıllara da yayılması açısından Türkiye'nin kitap fuarının gelecek yıllarda onur konuğu olması tavsiyesinde bulundu.



Dünyanın en önemli kitap fuarlarından biri olan Paris Kitap Fuarı, geçen yıl İsrail'i onur konuğu olarak ağırlamıştı. Fuar, bu yıl Meksika'yı onur konuğu olarak ağırlayacak.



Fuarı yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ediyor. Fuar, her yıl Fransa ve yurt dışından yaklaşık 2 bin yazarı ağırlıyor. Kitap fuarı sırasında, imza günlerinin yanı sıra tartışma ve açık oturumlar düzenleniyor.

