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Spor

Onur Kıvrak'tan 'şikeyle şampiyonluğumuzu da almışlardı' mesajı

Galatasaray'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'u havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı

22 Şubat 2016 11:11

Hakem Deniz Ateş Bitnel'in verdiği kararlarla tepki çektiği maçta Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'u havalimanında yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak havalimanında yaptığı açıklamada 2011'deki şike sürecini de hatırlatarak "Bu süreçte şampiyonluğumuzu elimizden aldılar, bir maçı alsalar ne olacak değil mi? O yüzden biz birbirimize destek verelim, alnımız ak, gerisini aşarız" dedi.

Radikal'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda hakem Deniz Ateş Bitnel’in kararlarıyla damga vurduğu maçta Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor’u havalimanında taraftarları karşıladı. Saat 01.55’te Trabzon’a ulaşan bordo-mavili kafile, 300 kişilik bir topluluk tarafından karşılandı. Havalimanında toplanan Trabzonsporlu taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulunanarak, 'Dik dur eğilme, bu taraftar seninle' tezahüratı yaptı.

 

Onur taraftara seslendi

 

Takım otobüsünün ön kapısından taraftarlara seslenen kaptan Onur  Kıvrak, "Bu gece malum, konuşmaya gerek yok. Ama şunu söylemek istiyorum. 2011 gibi bir süreç geçirdik. Bu süreçte şampiyonluğu elimizden aldılar, bir maçı alsalar ne olacak değil mi? O yüzden biz birbirimize destek verelim, alnımız ak, gerisini aşarız" dedi.

Trabzonspor, pazartesi gününü izinli geçireceği için çok az sayıdaki oyuncunun Trabzon’a gelmesi dikkat çekti.

 

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