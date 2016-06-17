Onur Haftası Komitesi: Valilik, tehditlere önlem yerine insan hak ve özgürlüklerini harcamayı tercih etti!

İstanbul’da 26 Haziran’da yapılması planlanan onur yürüyüşünü İstanbul Valiliği’nin yasaklaması üzerine Onur Haftası Komitesi bir açıklama yaptı. Komite, İstanbul Valiliği’nin “tehditlere yönelik önlem almak yerine insan hak ve özgürlüklerinin harcandığını” vurguladı. Açıklamada, valiliğin kararının anayasadaki ‘Herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı vardır” sözlerine aykırı olduğu belirtilirken, yargı mercilerine başvurulacağı belirtildi.

Komitenin açıklaması şöyle:

"Yıl boyunca yaşadığımız hak ihlallerine ses çıkarmak, eşitlik, özgürlük, yasal statü talebimizi dile getirmek ve varoluşumuzdan utanç değil “ONUR” duyuyoruz demek için 2003 yılından beri her Haziran ayının son Pazar günü İstiklal Caddesi’nde LGBTİ+ Onur Yürüyüşünü düzenlemekteyiz. Sene de bir gün de olsa şehirlerin merkezinde görünür olmak bizler için büyük önem taşımaktadır.

"İstanbul Valiliği bugün yaptığı basın açıklamasıyla 26 Haziran 2016 tarihinde planlanan yürüyüşü yasakladığını duyurmuştur. Aynı kurum, geçtiğimiz sene 100 bin kişinin katılması beklenen Onur Yürüyüşü’nü de 'Ramazan ayı dolayısıyla bazı grupların hassasiyetleri' gerekçesiyle engellemeye çalışmış, onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Kaydedilen şiddet görüntüleri bütün dünyada yankı bulmuştu.

"İstanbul Valiliği, basın açıklamasında yürüyüşe yönelik tehditleri gerekçe göstermiştir. Bir kere de buradan hatırlatıyoruz: Devletin asli görevi hak kullanımını engellemek değil, hakkın kullanılmasına engel olan durumları ortadan kaldırmaktır. Başka bir deyişle, Valilik, tehditlere yönelik önlem almak yerine insan hak ve özgürlüklerini harcamayı tercih etmiştir.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, en temel insan haklarından biri olan ifade özgürlüğünün bir parçasıdır ve gerek anayasal gerek uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınmıştır. Anayasa’da da geçtiği gibi ‘Herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı vardır.” Aynı şekilde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Düzenlenmesine İlişkin kanunda da bu hakkın hangi usullerle kullanılacağı izaha muhtaç olmayacak derecede izah edilmiştir. Tekrar etmek gerekirse valiliğin bu kararı hukuka ve kanuna aykırıdır.

"Konuyla ilgili hukuki süreci Onur Haftası Komitesi olarak takip edeceğimizi ve yargı mercilerine başvuracağımızı kamuoyu önünde bir kez daha saygıyla duyuruyoruz."