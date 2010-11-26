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Yaşam

Onur Bayraktar trafik kazasından hayatını kaybetti

Tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar, motosikletinin paramparça olduğu kaza yerinde hayatını kaybetti...

26 Kasım 2010 02:00

T24 - Tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar, motosikletinin paramparça olduğu kaza yerinde hayatını kaybetti. Bayraktar son röportajını T24'e vermişti...


ONUR BAYRAKTAR'IN BEGÜM ATAKAN'LA YAPTIĞI SON RÖPORTAJ


Kadıköy Göztepe mevkiinde motosikletiyle Ünalan kavşağına girdikten sonra refüje çarpan tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar (31), motosikletinin paramparça olduğu kaza yerinde hayatını kaybetti. 



Onur Bayraktar'ın daha önce Twitter'a girdiği iletiler dikkat çekti.

Twitter'ında şunları yazmıştı...

* Bir trafik kazası sonucu ölmek. pardon kaza oldu.

* Verdiğim tüm sözleri geri alıyorum banane :)

* 'Yarın uyanırız' diye bile söz verme. Gün gelir, kalkamaz halde uyanamaz bedenin.




Bayraktar'ın D 100 Karayolu'nda ilerleyen Bayraktar'ın aşırı hız yaptığı iddia edildi. 



Kapalıçarşı dizisinde rol alan tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar, Suzuki GSX R marka motosikletiyle gece 00.00 sıralarında D 100 Karayolu Göztepe mevkiinde ilerlerken Ünalan kavşağına girer girmez kontrolü kaybederek refüje çarptı. Ardından bir taksiye çarpan motosikletin gidonu, yakıt tankı, selesi ve tekerleği parçalanarak dağılırken, savrularak yere düşen Bayraktar olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaskı ve koruyucu kıyafetleri üzerinde olan Bayraktar'ın aşırı hız kurbanı olduğu öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Bayraktar'ın cesedini ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderdi. 



Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Bayraktar, Kapalıçarşı'nın 'kötü adam'ı Timur'u oynuyordu. Sessiz Fırtına dizisinin baş rol oyuncularından olan Bayraktar, Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban'ın yönettiği Leyla'nın Evi adlı oyunda rol almıştı. 


 



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