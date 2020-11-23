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Önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

23 Kasım 2020 22:25

Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı.

Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20’li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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sigarabıçaklandıAfyonkarahisarAfyonkarahisar Devlet Hastanesi
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