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Yaşam

Önünde oturan yolcunun boğazını kesti

Konya’nın Ereğli ilçesinde 27 yaşındaki bir genç, yolcu otobüsünde önündeki koltukta oturan 82 yaşındaki kişinin boğazını keserek ağır yaraladı.

05 Mayıs 2009 03:00

Konya’nın Ereğli ilçesinde, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen 27 yaşındaki bir genç, yolcu otobüsünde önündeki koltukta oturan 82 yaşındaki kişinin boğazını keserek ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, bir şehirler arası seyahat firmasına ait Denizli’den Adana’ya gitmekte olan yolcu otobüsü Ereğli Otogarı’nda mola verdiği sırada, Denizli’de üniversite öğrencisi olduğu ve o an uykudan uyandığı belirtilen Özgür B. (27), üzerinde taşıdığı bıçakla, önündeki koltukta oturan Yusuf Düşmez (82) isimli yolcunun boğazını kesti. Boğazında derin kesik oluşan Yusuf Düşmez, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düşmez’in yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Özgür B. ise otobüsten inerek kaçmaya çalışırken otogarda görevli polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Özgür B’nin, olayı gerçekleştirmeden önce "Aha hocamı buldum" dediği, ancak boğazını kestiği kişiyle ilk kez karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yaralanan Yusuf Düşmez’in gırtlak kanseri nedeniyle ses telleri alınan bir kişi olduğunu, şüpheli Özgür B’de ise şizofren belirtileri gözlemlendiğini açıkladı.

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