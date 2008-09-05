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'Onun hayal ürünü'

Nazire Şenlendirici, birlikte Hüsnü'ye gittik diyen Deniz Seki'yi yalanladı

05 Eylül 2008 03:00

Deniz Seki'nin en son bir röportajında 'Nazire Hanım'la eşofmanlarımızı giydik, birlikte Hüsnü'ye gittik. Herkes özürlerini diledi, içinde biriktirdiği ne varsa söyledi... Sesler hiç yükselmedi' sözlerine Nazire Hanım'dan itiraz geldi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Nazire Şenlendirici şunları söyledi:

Seki reklam yapıyor
'Deniz Seki'nin röportajda anlattığı olay tamamen hayal ürünüdür! Seki'nin çizdiği gibi toz pembe bir durum yok; beni dize getirmiş falan değil. Arkadaş falan da değiliz. 'Ortada aşk varsa saygı göstermek lazım, resmi eşe düşen görev, kocayı boşamaktır' temasını halkımıza dikte ettirmesinin ardında reklamını yapma kaygısı olduğu aşikardır.'


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