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Onun arabaları var

Cem Yılmaz, otomobil sevdası bitti denildiği anda 700 bin YTL'lik Bentley Continental GT marka otomobil satın aldı.

03 Kasım 2008 02:00

Şimdiye kadar tamı tamına 88 otomobil alıp satan Cem Yılmaz, otomobil sevdası bitti denildiği anda 89. otomobiline binecek.

Bu seferki otomobil, diğer 88'inin de pabucunu dama atacak cinsten. Çünkü Cem Yılmaz bu kez Bentley Continental GT satın almış. 88'inci ve son otomobili olan Porsche Carrera 911 4S'ini Temmuz 2007'de alan Yılmaz, o günden sonra arabalarının üzerine başka gül koklamamıştı! Bu dönemde arabalardan ziyade kafayı motosikletlere takan Yılmaz, kısa sürede üçü Harley Davidson olmak üzere garajına dört motosiklet çekmişti! Meğer Cem bugünlerde, yaklaşık 1.5 yıl önce siparişini verdiği 355 bin Euro'luk (Türkçesi yaklaşık 700 bin YTL) oyuncağı Bentley Continental GT'sini bekliyormuş!!!

Plakası yine ‘YC’ oluyor

Cem Yılmaz'ın, geçen hafta Türkiye'ye giriş yapan füme renkteki yeni cicisine de diğerleri gibi 'YC' plaka taktıracağına eminim. Geçenlerde kendi üzerine olan 'YC 111'i boşa çıkarttığına göre, herhalde Bentley'i için bu plakayı düşünüyor! Bu arada bu, Cem'in üçüncü Bentley'i olacak. 2004 yılında vefat eden genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın 1998 model Bentley'i, Cem'in ilk aldığı Bentley'di.

Kırmızı renkteki otomobili siyaha boyatan Yılmaz, 2005 yılında da sıfır bir Bentley almıştı. Yılmaz'ın 2009 model yeni Bentley Continental GT Speed'i ise bir efsane olarak nitelendiriliyor. Ne diyelim, Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin!!!

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