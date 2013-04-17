Önümüzdeki hafta serin ve yağışlı geçecek

Yurt genelinde, önümüzdeki hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyredecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 kilometre/saat), Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu çevrelerinde yağmur ve sağanak; Isparta ve Burdur dışında Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar, Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esecek.

Cuma günü Doğu Anadolu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya ile Elazığ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Cumartesi günü İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak; Isparta ve Burdur hariç Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek.

Pazar günü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek.

Pazartesi günü de İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Kilis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış olacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan Salı günü ise Türkiye'nin doğu kesimlerinin çok bulutlu olması beklenirken, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kastamonu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.