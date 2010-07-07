T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Önümde kokain çekiyorlardı'

Harun Kolçak, isim vermeden sanat camiasından pek çok ünlü ismin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

07 Temmuz 2010 03:00

T24 - Harun Kolçak, isim vermeden sanat camiasından pek çok ünlü ismin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Kanaltürk’te ‘2. Sayfa’ programına konuk olan şarkıcı, kendisinin de ortaokul yıllarında bir kez uyuşturucu denediğini itiraf ettikten sonra, “Bir partide önümde kümeyle kokain çekiyorlardı. Hepsi de çok tanınmış isimler. Özellikle bu ünlülerden bazılarını herkes çok iyi biliyor, tahmin ediyor. ‘Yaşasın en büyük benim, kraliçeyim’ diye dolaşıyorlardı. Etkisi geçtikten sonra da yerlerde sürünüyorlardı. Bu yüzden o insanlarla şu an görüşmüyorum” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24