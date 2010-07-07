'Önümde kokain çekiyorlardı'

T24

Kanaltürk’te ‘2. Sayfa’ programına konuk olan şarkıcı, kendisinin de ortaokul yıllarında bir kez uyuşturucu denediğini itiraf ettikten sonra, “Bir partide önümde kümeyle kokain çekiyorlardı. Hepsi de çok tanınmış isimler. Özellikle bu ünlülerden bazılarını herkes çok iyi biliyor, tahmin ediyor. ‘Yaşasın en büyük benim, kraliçeyim’ diye dolaşıyorlardı. Etkisi geçtikten sonra da yerlerde sürünüyorlardı. Bu yüzden o insanlarla şu an görüşmüyorum” dedi.