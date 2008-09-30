



EURO 2008'de Ay-Yıldızlıların Almanya'ya attığı golden sonraki sevinciyle Türkiye'-nin sevgilisi olan Aysel Doğan 'Hasan'ın acısı yüreğimde. Onu çok özlüyorum' dedi





Türkiye Aysel Doğan'ı, Euro 2008'de Ay-Yıldızlı takımımızın bütün maçlarını izlediği şeref tribünde, her golden sonra çılgınca sevinerek eşinin boynuna sarılırken çekilmiş yandaki görüntüsüyle tanıdı. Aysel Hanım, işte bu görüntüyle ülkemizde hasreti çekilen barış ve hoşgörü anlayışının da sembolü oldu.



Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın vefatıyla yıkılan Aysel Doğan, Ramazan Bayramı'nı kutsal topraklarda geçirmeyi tercih etti. Yakın dostlarıyla Umre'ye giden Aysel Hanım, Mekke'den telefonla yaptığımız görüşmede merhum eşi Hasan Doğan için bol bol dua ettiğini söyledi, 'Onu çok özlüyorum' dedi.



Hasan Doğan, 5 Temmuz 'da Bodrum'da Fatih Terim'le yemek yedikten sonra kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Futboldaki küskünlükleri ortadan kaldıran Doğan'ın vefatı spor kamuoyunda şok etkisine yolaçmıştı. İstanbul'daki cenaze töreni spor, siyaset, iş ve sanat dünyasını buluşturmuştu.



Aysel Doğan, 25 Haziran'da İsviçre'nin Basel kentinde oynanan Türkiye-Almanya çeyrek final maçında da eşinin yanında, şeref tribünündeydi. Cumhurbaşkanı Gül ve Alman Başbakanı Merkel'in de izlediği maçta Türkiye'nin golüyle ayağa fırlayan Aysel Hanım, Hasan Doğan'a böyle sarılmıştı.



