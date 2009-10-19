Onu ayak parmağından saç teline kadar seviyorum

Son dönemin en çok konuşulan aktrislerinden Megan Fox, özel hayatıyla ilgili konuştu.



'Transformers 2' filmiyle hayranlarıyla buluşan Megan Fox, yakında 'Jennifer's Body' filminde 'zombi' rolüyle karşımıza çıkacak. Oyunculuğu kadar yaptığı ilginç açıklamalarla da magazin gündeminden inmiyen Megan Fox, People dergisinde hayranlarının sorularını yanıtladı...



Okul döneminde güzelliğiniz kızlarla aranızda sorun yaratır mıydı?

Evet, kızlarla aramın çok iyi olduğunu söyleyemem. Çoğu bana, kaba ve özensiz davranırdı. Bunun güzelliğimle ilgisi olabilir ama yüzde yüz bundan dolayı olmuştur diyemem. Bazen kendimi çok yalnız ve umutsuz hissettiğim oldu ama zamanla bu duruma alıştım.



Bir aile istiyor musunuz?

Kesinlikle! Ben ailesine çok düşkün bir kızım. Çocukları da çok seviyorum, ileride iki hatta daha fazla çocuk sahibi olabilirim. Bu sektörde anne olmak hiç kolay değil ama ben bunu gerçekten istiyorum. Çünkü hamileliğiniz bittikten sonra hemen kilo vermeniz gerekiyor ama ben bunları hiç umursamıyorum. Sevgilim Brian (Austin Green) da zaten çocuk sahibi. Onun benim çocuklarım için de harika bir baba olacağına eminim. Aramızda yıllardır bitmeyen bir çekim var, o çok iyi bir erkek. Ona çok değer veriyor ve saygı duyuyorum.



Riskli olabilecek ama yapmaktan korkmayacağınız bir şey var mı?

Evet var, paraşütle atlamak. Yükseklik korkum var bunu paraşütle atlayarak yenmeyi istiyorum.



Uyguladığınız özel bir diyet programı var mı?

Sağlıksız beslendiğim zaman saçlarım dökülmeye başlıyor, ben de bu nedenle kan grubuna göre uygulanan diyetleri yapıyorum. Bende kansızlık var, o yüzden diyetlerimi hep doktor kontrolünde yapıyorum. Pilates ve acro-yoga yapıyorum. Acro-yoga akrobatik hareketler ve yoganın bileşiminden meydana geliyor.



Eğer ölü veya diri biriyle randevunuz olsaydı, bunun kim olmasını isterdiniz?

İntihar ederek hayatını kaybeden ünlü Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain'le bir yemeğe çıkmak isterdim.



'Transformers' filmindeki rol arkadaşınız Shia Labeouf ile aranızda romantik bir ilişki var mı?

Onu ayak parmağından saç teline kadar çok seviyorum, o harika bir erkek ama aramızda aşk yok.



Dövmelere merakınız olduğunu biliyoruz, yeni bir dövme yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Dövme olarak vücuduma yazdırmak istediğim birçok güzel söz ve şiir var. Kolumdaki Marilyn dövmemi tamamlayacağım.