Online uçak bileti hakkında merak edilenler

Online bilet ya da diğer bir ismiyle e-bilet, web sitesi aracılığıyla veya mobil uygulama ile alınan elektronik bir bilettir. Online bilet ile basılı bilete gerek kalmaz. Yani elektronik biletler basılı biletlerin yerini almaktadır.

Online bilet ile yolcu ve hava yolu firması bir tür elektronik sözleşme imzalamış olmaktadır. Yolcunun bilet bilgileri dijital ortamda firmanın veri tabanında saklanmaktadır. Böylece yolcunun biletini unutması ya da kaybetmesi gibi bir durumu söz konusu olsa bile sorun olmamaktadır.

Online uçak bileti ile yurt dışı seyahatlerinizde uçağa biniş esnasında kontrol noktasında sadece pasaportunuzu göstermeniz yeterli olmaktadır.

Online Uçak Bileti Nasıl Satın Alınır?

Online uçak bileti almak oldukça kolaydır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Online Bilet Arama Motorundan gerekli bilgileri girdikten sonra size uygun uçak biletini seçerek satın alabilirsiniz. Satın alma işleminizi kredi kartı ya da banka kartı ile tek çekim veya taksitle gerçekleştirebilirsiniz. Online bileti alırken sizden uçuş detayları ile birlikte bazı kişisel bilgiler istenir bunları eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu sayede basılı bilete gerek kalmadan özgürce uçabilirsiniz.

Online Uçak Biletini Nasıl Temin Edebilirsiniz?

Satın alımdan sonra e-mail ile gönderilen belgenin çıktısını alarak online bileti temin edebilirsiniz.

Online Uçak Biletinin Çıktısını Nasıl Alabilirsiniz?

Online bileti satın aldıktan sonra belgeyi bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilirsiniz. Belgeye e-postadan da ulaşabilirsiniz. Online bilet ile kontrol noktasında bilet göstermenize gerek kalmaz fakat yurt dışı seyahatlerinde çıktısını yanınızda bulundurmanızda fayda var.

Check-in Yapabilirsiniz

Online sistemlerin sağladığı kolaylıklarından biri de check-in uygulaması. Uçuş saatine 24 saat kala ilgili havayolu firmasının web sitesinden check-in işlemi yaparak biniş kartınızı alabilirsiniz. Elektronik biniş kartınızı cep telefonunuza indirerek uçağa biniş işlemlerinizi çok daha kolaylayabilirsiniz.

www.biletali.com.tr