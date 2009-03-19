Online oyun tutkunlarına müjde!

Dünyanın en büyük online oyun yayıncılarından True Games’ten oyun tutkunlarını kendine hayran bırakacak yepyeni bir isim...



Haftada sadece birkaç saat online kalarak bile oyunun güncel bir kullanıcısı olmayı başarabileceğiniz yepyeni bir formatta hazırlanan Warrior Epic, MMO keyfinizi adeta ikiye katlayacak. 20 Mart’tan itibaren www.warriorepic.com üzerinden beta versiyonuyla oynanabilecek ve Türkçe dil seçeneğine de sahip olacak olan Warrior Epic, MMORPG tutkunlarına maksimum derecede oyun keyfi sunmak için özel olarak hazırlandı. Büyük beğeni kazanacağı şimdiden öngörülebilen Warrior Epic, sadece bu oyuna özgü olan “ruh sistemi” gibi yenilikleriyle de çok konuşulacak.



Ruh sistemi



Ruh sistemi, Warrior Epic’te bir savaşçının ölmesi durumunda yeni stratejileri ve oyunda yeni kavramları başlatan benzersiz bir özelliktir. Bir macera sırasında ölmesi durumunda savaşçı, ruh biçimine döner ve oyuncu salonunun mabedinde yaşamaya başlar.



Sürekli savaş yılları, ölüm ve harici bölgeler arasındaki hattı bulandırır. Bu değişiklik, ruhların daha sonraki savaşlarda oyuncunun yaşayan savaşçılarının düşmanların üzerine yıkıcı saldırılar yapmasına veya oyuncunun donanımına özel güçlere sahip elemanla bağlanmalarına imkan verir. Savaşçının sınıfı ve seviyesi ruhların yeteneklerini etkiler. Bu ruhlar aynı zamanda canlı biçime de dönüştürülebilir. Oyuncunun kendi savaşçılarından toplanan savaşçı ruhlarına ek olarak, oyunda canavar ruhlar da bulunuyor. Bu canavar ruhlar, bir savaşçıyı kurban etmeden oyuncunun donanımını yenileyebilmesine olanak sağlıyor.



Warrior Epic



Warrior Epic, orijinal fantezi evreni düzeninde kurulan online, hareketli rol alma oyunudur. Oyuncular karakterlerinin maceralarını yönettikleri Savaşçı Salonu komutunu kabul eder, geniş yelpazede her biri kendi stiline sahip savaşçı sınıfları içerisinden seçim yapabilirler. Sınıflar ve salon, görsel ve işlevsel anlamda kendi kendine yenilenebilir. Oyuncular multiplayer mücadele, macera modu, tek başına macera ve PvP ile macera yaşarlar. (Kaynak: level.com.tr)

