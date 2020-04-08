Online alışverişte en çok kutu oyunları ve kitap tercih edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi sınıfında tanımladığı ve Türkiye’de de ilk olarak 10 Mart’ta görülen yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın ve uzmanların #EvdeKal tavsiyesiyle kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi.

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için 'evde kal' çağrısına uyanların zor günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu.



Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış gerçekleşti.



Verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla yüzde 46 artış gerçekleşti.

Ev alışverişi bilgisayara taşındı

Aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde yüzde 165, işlem adedinde yüzde 117 gibi rekor artışlar yaşandı.

En büyük düşüşü seyahat sektörüne yaşadı

Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde yüzde 56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan harcamalar yüzde 39 azaldı.



Seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte, sonraki haftalar için bu düşüşün katlanarak artması bekleniyor.