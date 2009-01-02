Önlem hayat kurtarıyor

‘Kurumlar sorumluluktan kurtulamaz’

20 yılda 110 kişi öldü

- Bacalı cihazlara mutlaka baca sensörü taktırılmalı, uygun ve çalışır olduğu kontrol ettirilmeli.- Bacalı cihazlar için gerekli olan ventilasyon kesinlikle kapatılmamalı.- Bacalar yılda en az bir kez mutlaka temizlettirilmeli.- Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatılmamalı.- Bacalara baca şapkası taktırılmalı.- Bacada su buharının yoğuşması 56 derecede olduğundan bacalar muhakkak yalıtımlı yaptırılmalı.- Konutta, binada doğalgaz tesisatı ve cihazlarla ilgili herhangi bir tadilat yaptırıldığı takdirde (kapı ve pencere değişikliği, cihaz-tesisat yer değişikliği, çatı onarımı, baca tadilatı, kazan yenileme ve benzeri) mutlaka Doğalgaz firmasına bilgi verilmeli.- Evde, gaz kokusu hissedildiğinde kibrit, çakmak kullanılmamalı. Elektrik cihazları çalıştırılmamalı, elektrik düğmelerini açılıp kapatılmamalı.- Doğalgaz ve baca gazı kokusu hissedildiğinde, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve bunlara benzer anormal durumlarla karşılaştığınızda doğalgaz cihazları kapatılmalı. Ortamı acilen havalandırılmalı ve 24 saat hizmet veren 187 No'lu acil arıza telefonu aranmalı.Sadece Başkentte son 20 yılda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 110 kişi hayatını kaybetti, 1000 kişi de zehirlendi.Başkent Doğalgaz A.Ş.'nin internet sitesinden derlenen bilgiye göre, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri, genelde baca tıkanmalarından kaynaklanıyor.Bir metreküp doğalgaz yandığı zaman metan gazının kimyasal özelliğinden dolayı bacadan yaklaşık olarak 1,6 kilogram su buharı atmosfere atılıyor ve atılan bu su buharı ise (bacanın iyi yalıtımlı olmaması nedeniyle) bacada yoğunlaşarak baca iç sıvalarının dökülmesine ve baca tıkanmalarına yol açıyor.Ankara'da, bacalı cihazlardaki baca tıkanmalarının yol açtığı karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle 1988-2008 yılları arasında "bin kişinin zehirlendiği, yaklaşık 110 kişinin ise hayatını kaybettiği" kaydediliyor.