Onların işi yalan haber yapmak

1 Ekim’de yayın hayatına başlayan ‘Ne Güzel Haber’ adlı internet sitesi yalan haber yaparak eğlendirmeyi hedefliyor. Facebook oyunu ‘farmville’in Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandığı haberini de uyduran sitenin yayın yönetmeni Emre Boztepe “Hassas konularla ilgili ya da insanları korkutacak, üzecek şeyler değil eğlendiren atmasyon haberler yapıyoruz” diyor.











Her sabah haber sitelerini açıp gündemi boğan haberler arasında gezinirken sıkılanlardansanız neguzelhaber.com tam size göre. İnsanları eğlendirmek ve mutlu etmek amacıyla kurulan sitede alışık olunan gerçek haberlerin dışında uydurma haberler de yer alıyor. Yanlış okumadınız, site yöneticilerinin, insanları mutlu etmek, biraz da basınla dalga geçmek amacıyla hayata geçirdikleri ‘Ne Güzel Haber’ adlı internet sitesi, yalan haberler üzerine kurulu.

Öyle ki geçtiğimiz ay facebook üzerinden milyonlarca kişi tarafından oynanan farmville’in Tarım Bakanlığı tarafından yasakladığı haberi onların başının altından çıktı ve bir anda medyanın gündemi haline geldi. Hatta bazı siteler bu gelişmeyi son dakika olarak geçti. Ancak kısa süre sonra ortaya çıktı ki bu haber doğru değildi ve kaynağı da Ne Güzel Haber sitesinin editörleriydi.





Haberimiz atmasyon

Siteyi merak edip tıkladığınızda karşınıza pek çok yalan, ama aynı zamanda komik de bulabileceğiniz haberler çıkıyor. Eğer biraz dikkatliyseniz sitedeki uyarılar gözünüze çarpabilir: ‘Haberlerin önemli bölümü atmasyondur, ortalama zekaya sahip bir Türk vatandaşının bu haberleri fark edeceğini düşünüyoruz, yine de NGH imzalı haberleri okurken dikkatli olun.’

Sitenin genel yayın yönetmeni Emre Boztepe amaçlarının, insanların güzel haberler okumalarını sağlamak olduğunu söylüyor: “İnsanlar sabah uyandıklarında hep karamsar haberlerle karşılaşıyor. Biz ise insanlar siteye girdiği zaman rahatlasın, gülsün, eğlensin istiyoruz. Aslında yalan haber yapan internet siteleri başta ABD olmak üzere pek çok ülkede var. Mesela ABD’de bir bilgisayar firmasının tekerlekli klavye çıkardığı yönünde yalan bir haber yapıldı ve bunu neredeyse tüm gazeteler kullandı. Biz de güzel bir mizah anlayışı çerçevesinde insanları eğlendiren yalan haberler yapıyoruz. Hatta zaman zaman kendimizle de dalga geçiyoruz.”





Sırada televizyon var...

Manşetinde yalan, alt bölümlerde ise gerçek haberlerin yer aldığı siteye yaklaşık 15 kişi emek veriyor. Sitenin en çok ses getiren yalan haberlerinden olan Farmville’in hikayesini Boztepe şöyle anlatıyor: “Farmville yasaklıydı ama oyunun sağlayıcısıyla ilgili bir yasaktı bu. Bu durum bilinmediği için ‘Tarım Bakanlığı farmville’i yasakladı’ diye çok güzel bir haber uydurdum. Bu arada tarım mevzuatını da araştırdım. Pek çok gazetede flaş adı altında bu haber duyuruldu. Hatta çok güvenilir bir haber sitesi ‘son dakika’ olarak geçti.”

Siteyle ilgili pek çok olumlu tepki aldıklarını da belirten Boztepe’ye ‘Davalık olmaktan korkmuyor musunuz?’ diye sorduğumuzda bizi şöyle yanıtlıyor: “Bu işin hiçbir kötü geri dönüşü olmadı. Zaten sağlık gibi hassas şeylerle ilgili ya da insanları korkutacak, üzecek haberler yapmıyoruz. Ama zaten haberi yazarken ucunun nereye varacağını da düşünüyoruz.”

Haberlerinin en çok sosyal sitelerde yer aldığını belirten Boztepe “Gazetecilik yaparken doğru haberler yaptım kovuldum ama burada yalan haber yapıyorum, ses getiriyor” diyor. Dört bin civarında ziyaretçisi olan sitede en çok MSN, Facebook ve teknolojiyle ilgili yalan haberler tıklanıyor. Sitede yakında ‘NGH TV’ adlı internet televizyonu da kurulacak ve görüntülü yalan haberlere yer verilecek.

İşte sitede yer alan yalan haberlerden bazıları:

Boğaziçi Üniversitesi’nde Küçük Emrah’ın genlerini kediye aktardılar

Koyun Dolly’den sonra şimdi de kedi Emrah’lar geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Genetik Bölümü’nün yaptığı araştırmalar sonucunda insan genlerine sahip kediler üretildi. Kitty Emrah adı verilen projeyle dünyaya getirilen üç kedi yavrusu, Küçük Emrah’ın genlerine sahip. Kuru ekmek ve suyla beslenen üç yavru kedi boş zamanlarında birbirine sığınarak uyuyor.



Türklük'ten vazgeçen Ermenilere 40 bin avroluk tehcir destek hibesi!

Avrupa Birliği Tarım ve Tehcir Komisyonu’nun açıkladığı Erken Tehcir Raporu’nda Türkiye’de yaşayan Ermenilere hibe sunulması önerisi gündeme bomba gibi düştü! Rapor eğer yasalaşırsa Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlarımıza kişi başına 40 bin Avroluk bir tehcir destek hibesi ödenecek. Hibeden sadece Ortodoks vatandaşlarımızın faydalanabilmesi Katolik Ermeni vatandaşlarımızı kızdırdı.