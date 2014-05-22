'Onların dertleri kömür, insan hayatı değil...'

Soma'daki maden faciasında ocaktan çıkarken çekilen fotoğrafı medyada yer alan işçilerden Ahmet Mutluer, "Denetlemeler yapılabilirdi, niye bu insanların canı yanıyor, evlatlarımız yetim kalıyor. Kendi evimize girer gibi madene girsek olmuyor muydu Onların dertleri kömür, insan hayatı önemli değil, biri gider biri gelir" dedi.

Kendisini görüntüleyen AA muhabirine konuşan Mutluer, facianın yaşandığı gün 16.00-24.00 vardiyasında görevli olduğunu, iş yerine gittiğinde ocakta trafodan kaynaklı yangın çıktığını öğrendiğini kaydeden Mutluer, arkadaşlarını kurtarmak için madene girdiğini söyledi.

Mutluer, yakın arkadaşlarını cansız halde gördüğünü belirterek, şunları aktardı:

"Kimisi secde ederek kalmış, kimisi birbirine sarılmış... Sonra fenalaştım. Apar topar hastaneye götürdüler. Fotoğraf anı, o artık benim acı halim. İçerideki acıyı hissederek çıktım. Dışarı çıktığımda kalabalığı, aileleri çocuklarımı gördüm. Bunlar nasıl dayanacaktı? Başım dönüyordu. İçerideki arkadaşların çoğuna ulaşılamadığını söyledim. Ben hasta yoğun bakımda kaldım 2 gün. Televizyondan takip ettim. Gazeteleri eve geldiğimde gördüm."

'Yine gideceğim'

Madende çalışmaya devam edeceğini söyleyen Mutluer, "İlerki zamanlarda istiyorum. Mecburum çünkü. Kredi borçlarım var. Çoluğumun çocuğumun rızkı için gideceğim. Kendime gelsem başlayacağım. Eşim devamlı ağlıyor, gitmemi istemiyor ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

'İlk kazası değil'

8 yıldır madencilik yapan Ahmet Mutluer, son olayın başından geçen ilk maden kazası olmadığını dile getirdi.

Daha önce birçok kaza gördüğünü, yanındaki arkadaşının göçük altında kalarak vefat ettiğini kaydeden işçi sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yaşadığım 10 tane... Yan madende bu tür facialar oldu. 30-35 insan öldü. Hiçbir önlemler alınmadı. Denetlemeler yapılabilirdi, niye bu insanların canı yanıyor, evlatlarımız yetim kalıyor. Kendi evimize girer gibi madene girsek olmuyor muydu Onların dertleri kömür, insan hayatı önemli değil, biri gider biri gelir."