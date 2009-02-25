Onları hiç böyle görmediniz

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfınca (TEGV) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen geceye, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Vehbi Koç Vakfı Başkanı Semahat Arsel, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı ve Okan Bayülgen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.Dilek Sabancı, gecenin gençlere ve çocuklara yönelik yapıldığını belirterek, “Bu gece yardım amaçlı ve bu bir ulvi görev. Onun için buradayız” dedi.Sabancı, “Güzel bir gösteri seyredeceğiz herhalde meşhurlardan. Güler Sabancı tango yapacak. Rahmi bey de galiba bir Afrika aleti çalacak. Bunları izlemeye geldim. Herkesi merak ediyorum” diye konuştu.Rahmi Koç da bu geceyi tamamen çocuklar için yaptıklarını ifade ederek, “Hepsi çocuklar için yapılıyor. Memnuniyetle yapıyoruz” dedi.Türkan Sabancı, “Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir fikir. İnşallah böyle geceleri daha çok görürüz” şeklinde konuştu.Bu arada, hasta olduğunu söyleyen Recep Bülbülses adlı kişinin, merhum Sakıp Sabancı'nın kendisini çok sevdiğini belirterek, Türkan Sabancı'dan yardım istemesi dikkati çekti.Okan Bayülgen de Mardin'e giderek fotoğraf çektiğini, bu fotoğrafların satılarak TEGV'e gelir olacağını umduğunu ifade etti.Gazetecilerin etkinliğin yapıldığı salona alınmadığı gecede, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEGV kurucu üyelerinden Güler Sabancı, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Fahir Atakoğlu, Kürşat Başar, Okan Bayülgen, Yavuz Bingöl, Güneri Cıvaoğlu, Cem Davran, Nazlı Deniz Boran, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Fatih Erkoç, Carlos Garcia, İsmail Hakkı Demircioğlu, Hülya Koçyiğit, Erkan Oğur, Tan Sağtürk, Ethem Sancak, Tuluğ Tırpan ve Zara'nın performanslarını sergileyerek, çocukların eğitimine destek verdikleri öğrenildi.