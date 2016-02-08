Onlarca sığınmacı öldü

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yine sığınmacı dramı yaşandı. Ege

kıyılarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan sığınmacıları

taşıyan iki botun batması üzerine

en az 35 kişi yaşamını yitirdi.

Botlardan birinin Edremit kıyılarında battığı ve bu kazada 24 kişinin öldüğü

bildirildi. Türk kurtarma ekipleri hemen olay yerine ulaşsa da sadece 4 kişinin

kurtarılabildiği belirtildi.

İzmir açıklarındaki kazada ise 11 sığınmacı boğularak hayatını kaybetmiş,

sadece üç kişi kurtarılabilmişti.

Sığınmacıların hangi ülkeden geldiği henüz bilinmiyor.

Kışın hava koşullarının olumsuz olmasına rağmen her hafta binlerce kişi

AB'ye doğru zorlu ve tehlikeli yolculuğa çıkıyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre ocak ayından

bu yana 360

sığınmacı öldü.