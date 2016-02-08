Onlarca sığınmacı öldü

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yine sığınmacı dramı yaşandı. Ege
kıyılarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan sığınmacıları
taşıyan iki botun batması üzerine
en az 35 kişi yaşamını yitirdi.
Botlardan birinin Edremit kıyılarında battığı ve bu kazada 24 kişinin öldüğü
bildirildi. Türk kurtarma ekipleri hemen olay yerine ulaşsa da sadece 4 kişinin
kurtarılabildiği belirtildi.
İzmir açıklarındaki kazada ise 11 sığınmacı boğularak hayatını kaybetmiş,
sadece üç kişi kurtarılabilmişti.
Sığınmacıların hangi ülkeden geldiği henüz bilinmiyor.
Kışın hava koşullarının olumsuz olmasına rağmen her hafta binlerce kişi
AB'ye doğru zorlu ve tehlikeli yolculuğa çıkıyor.
Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre ocak ayından
bu yana 360
sığınmacı öldü.