Onlarca mumya arasında tek kadın: Kutup prensesi

Bilim insanları, Rusya'nın Salekhard bögesinde, yaklaşık 900 yıl önce mumyalanmış bir kadına ait kalıntılara ulaştı. 12'inci yüzyılda avcılıkla uğraşan bir medeniyetin üyesi olduğu aktarılan kadının, mumyalama yöntemi sayesinde saçları ve kirpikleri hâlâ sağlam bir şekilde duruyor. Bulunan kişi onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olmasıyla önem taşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre kadının, avcılık ve balıkçılıkla yaşamını sürdüren ve Pers medeniyetiyle bağlantısı bulunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Daha önce kazı yapılan ve çok sayıda erkeğe ait kalıntıların bulunduğu bölgede bir kadına ait mumyanın keşfinin ilginç bir durum olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bulunan kişinin, onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olması, bunun o bölgede yaşana üst düzey bir kadın olduğuna işaret edebileceği ifade edildi. Kadının saçlarının, dişlerinin ve kirpiklerinin bozulmadan kalmasına karşın vüdudunun önemli oranda bozulduğu ifade edildi.

Rus arkeolog Alexander Gusev, bulunun kişinin bir kadın olmasının araştırmaları için çok önemli bir bulgu olduğunu ifade etti.