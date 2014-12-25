Onlarca IŞİD militanı öldürüldü



Hassake vilayetindeki çarpışmalarda iki gün önce düşen bir yerleşim biriminin Kürt muharipler tarafından geri alındığı öğrenildi. Bölgedeki çatışmalarda 30 IŞİD militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Kobani’de ise 14 militanın öldürüldüğü açıklandı.

Suriye ordusunun hava saldırısı

Öte yandan, Suriye Genel Devrim Konseyi, orduya ait savaş uçaklarının, terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Bab ilçesine düzenlediği hava saldırılarında, 23 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu ve bombalanan yerde çok sayıda evin hasar gördüğü bildirildi.

Suriye'deki iç savaşta şimdiye kadar 200 bin kişi öldü, üç milyon Suriyeli komşu ülkelere sığında, yedi milyon Suriyeli de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.