Onlarca dizi ve film çekilmişti; eski kundura fabrikasında yangın

İstanbul Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Film platosu olarak kulanılan Beykoz'daki eski kundara fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar bir çok ilçeden görünürken yangın çok sayıda itfaiye ekininin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, tarihi binadaki ahşap malzemelerin yandığı belirtildi.

Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Beykoz Kundara'da tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiyenin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yangında can kaybı ya da yaralının bulunmadığını söyledi.

Sözkonusu mekan, Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi, Hatırla Sevgili, Arka Sokaklar, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Yaprak Dökümü, Kavak Yelleri gibi pek çok dizi ve filme ev sahipliği yapmıştı.