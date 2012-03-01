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Politika

'Onlara tablet veriliyor bize de laptop dağıtın'

Üniversiteli öğrenciler devletin ilköğretim okullarındaki tablet dağıtımına değindi ve YÖK'ten dizüstü bilgisayar istedi.

01 Mart 2012 20:35

 

T24 - Yeni YÖK Başkanı Çetinsaya, "Hocam devlet ilköğretime tablet veriyor, siz de bize laptop dağıtın" diyen öğrenciye, "Bu isteğin Kayseri'den geliyor olması manidar" yanıtını verdi.
 
Göreve başladığından beri bölge bölge dolaşarak öğrenci ve rektörlerle buluşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya, bu buluşmalarda 2-3 saat öğrencileri dinleyip şikâyetlerini aldıktan sonra rektörlerle buluşup öğrencilerin taleplerini iletiyor.Öğrenciler en çok temsil imkânlarının az olmasından şikâyet ediyor.
 
Ancak bazı öğrenciler, Çetinsaya'dan beklenmedik taleplerde de bulunabiliyor. Bir toplantıda söz alan Kayserili bir vakıf üniversitesi öğrencisinin ‘ücretsiz laptop’ isteği de bunlardan biri.
 
“Hocam devlet ilköğretime tablet veriyor, siz de bize birer laptop dağıtın" diyen öğrenciye, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya "Bu isteğin Kayseri'den geliyor olması manidar" diyerek esprili bir yanıt verdi.
 
Göreve geldiğinde 165 üniversitenin rektöründen durum raporları alıp, Türkiye profilini masaya yatıran YÖK başkanının, üniversitelilerle yüz yüze görüşmelerine devam edeceği öğrenildi.
 
 

YÖK forumundan 20 kişi seçilecek

 
Öğrenci ve öğretim görevlileri, takma adlarla YÖK'ün resmi internet sitesindeki foruma taleplerini yazmayı da sürdürüyor.
 
Halen ‘İngilizce hazırlık’ konusunun tartışıldığı forumda, bir sonraki konu ‘Yaz okulu ve bütünlemeler’ olacak. Gelen talepler doğrultusunda, yükseköğretimi yeniden yapılandıracak yasal düzenlemenin ana hatları oluşturulacak.
 
Forumda öne çıkan 20 kişi ise, YÖK başkanı ile tanışarak taleplerini birebir iletme imkânı bulacak.

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