Onlar takımlarını nasıl buluyor?

Teknik direktörler hafta sonu oynanan maçların ardından takımlarını işte böyle değerlendirdiler:





MICHEAL SKIBBE / Galatasaray



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Kayserispor maçının skorundan hiç memnun olmadığını, ikinci yarıda iyi oynadıklarını, ancak fırsatları değerlendiremeyip gol atamadıklarını bildirdi.



Skibbe, orta alan oyuncularının ve özellikle Ayhan'ın, görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini, Arda'nın biraz daha ortada ve Kewell'in kendi yerinde iyi iş başardıklarını, bu nedenle Lincoln'e gerek duymadığını anlattı. Kayserispor'un savunma ağırlıklı oynamasının kendilerini zorladığını ifade eden Skibbe, ''Pozisyonlar kazanmaya yeterli olmadı. Fakat pozisyon elde edemediğimiz söylenemez. Serbest vuruş ve köşe atışlarından pozisyona girdik. Ancak, Kayserispor'un savunmasını geçmek güç oldu.” dedi.



LUIS ARAGONES / Fenerbahçe



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, 2-0 kazandıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında goller kaçıran Guiza'nın bu akşam biraz sabırsız olduğunu söyledi.



Aragones, oyuncularının gol pozisyonlarında sabırsız davrandığını ifade ederek, ''Özellikle Guiza, Uğur gibi oyuncularım bugün biraz sabırsızdı. Gol için çok yüklendik, son vuruşlar olmadı. Guiza gibi büyük golcüler böyledir. Bazen gol bulmakta zorlanırlar, bazen çok kolay gol atarlar. İlerleyen günlerde Guiza daha iyi olacaktır'' dedi.





ERTUĞRUL SAĞLAM / Beşiktaş



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Konyaspor karşısında 2-0 galip gelip haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Sağlam, Konyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında rakiplerinin öncelikle gol yememeyi planlayan bir oyun sistemiyle sahaya çıktığını ifade ederek, ''İlk yarı rakibi açmakta zorlandık. Maçın başında tempo yapıp birkaç pozisyon bulduk ama sonra oyun kilitlendi. İkinci yarıda oyuncularımızdan daha üretken olmalarını ve bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmamalarını istedik. Pozisyonlar ürettik. Sonunda belki biraz şans golü gibi görünse de baskının karşılığını golle bulduk. Sonra rakip açıldı, biraz daha gol pozisyonu bulduk. Konyaspor, ligin iyi ekiplerinden birisi. Bu ekip karşısında kalemizde pozisyon vermememiz de bizim açımızdan önemliydi'' dedi.





RAŞİT ÇETİNER / Konyaspor



Konyaspor Teknik Direktörü Raşit Çetiner, İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Çetiner, Beşiktaş'ın hafta içinde iyi bir performans göstererek UEFA Kupası maçı kazandığını hatırlatarak, ''Bir hafta içinde 3. maça çıkacaklardı. Bunu değerlendirip puan veya puanlar almak istiyorduk ama olmadı'' dedi.

Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Çetiner, ''İkinci yarıda tesadüfi bir gol yedik. İkinci yarıda istediğimiz şekilde oynayamadık. Bu arada eksiklerimizi giderip içeride oynayacağımız Denizlispor maçına hazırlanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.



ABDULLAH AVCI / İstanbul Büyükşehir Belediyespor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında iki oyuncusunun kırmızı kart görmesinin oyun planlarını altüst ettiğini söyledi.



Avcı, oyun stratejilerinin ilk 30 dakikada oyunu ikinci bölgede kabullenip, topa sahip olmak olduğunu belirterek, ''İlk 30 dakikada bunu iyi değerlendirdik. Fenerbahçe'ye kaptırdığımız toplardan verdiğimiz pozisyonlar oldu. İki kırmızı kart bütün oyun planımızı altüst etti. Buna rağmen 90 dakika 9 kişi oynayan oyuncularımın mücadelesi beni çok sevindirdi. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum'' dedi.



TOLUNAY KAFKAS / Kayserispor



Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, 6 futbolcu eksikle Galatasaray'a pozisyon vermeden maçı tamamlamanın kendileri açısından başarı olduğunu bildirdi.



Daha dikkatli olsalar maçı kazanabilecek durumda olduklarını ifade eden Kafkas, ''Özellikle genç futbolcularımızdan son derece memnunum. Başlangıçlar maalesef zor oluyor. Sivasspor deplasmanı ve Galatasaray ile içeride oynamak zordu. Ama gol yemeden bu maçları bitirdik. Şimdi, önümüze daha güvenle bakıyoruz. Sakatlarımızın çoğu Kocaelispor maçına yetişecek. Bundan sonra daha iyi bir takım ortaya koyacağız. Galatasaray'a başarılar diliyorum'' dedi.



SAMET AYBABA / Bursaspor



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ''Bizim hedeflerimiz daha büyük. Bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor'' dedi.



Samet Aybaba, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçında ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini, devre arasında konuştuğu futbolcularının, ikinci yarıda gerekeni yaparak maçı almayı bildiklerini söyledi.



MESUT BAKKAL / Gençlerbirliği



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise ilk yarıda üstün bir oyun sergilediklerini, ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.



İkinci yarıda da iyi bir oyun oynadıklarını, ancak basit hatalar nedeniyle kalelerinde 2 gol gördüklerini ifade eden Bakkal, ''Sergilediğimiz oyuna göre 2-0'lık bir skor çıkmaması gerekiyordu. Bursaspor, defansımızın hatalarından iyi yararlandı. Çok basit goller yedik. Bu hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuçta bu maç geride kaldı. Bursaspor'u kutluyorum'' diye konuştu.





AYKUT KOCAMAN / Ankaraspor



Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepspor karşısında kazanmayı çok istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.



Kocaman, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor karşısında futbolcularının çok istekli bir oyun sergilediğini belirterek, ''Rakibimiz oyuna daha derli toplu başladı. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Yediğimiz gole kadar istediğimiz gibi oynadık. Geçen sezonki hastalığımız şimdi de devam ediyor. Kalemize gelen ilk tehlike gol oluyor. Bunu yıkamadık. İkinci golden sonra tamamen oyunu rakip sahaya yıktık ama çok pozisyon üretemedik. Ondan sonra da oyunu çevirmek zordu'' diye konuştu.





NURULLAH SAĞLAM / Gaziantepspor



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise lige iyi başladıklarını ifade ederek, ''Bundan sonra da böyle seyir zevki yüksek futbol oynamaya devam etmek istiyoruz. Ankaraspor ligin kaliteli takımlarından birisi. İlerleyen haftalarda hak ettikleri yere gelecekler'' dedi.



Sağlam, sezon öncesinde çok fazla hazırlık maçı oynamadıklarını, ancak birkaç hafta içinde takımın tamamen oturacağını sözlerine ekledi.



RIZA ÇALIMBAY / Eskişehirspor



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hacettepe Spor maçı sonrasında ''Takımdan memnunum'' dedi.



Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 12 yıl sonra Eskişehir'de bir Süper Lig maçı yapıldığını belirterek, galip gelmek istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.





OSMAN ÖZDERMİR / Hacettepe



Hacettepe Spor Teknik Direktörü Osman Özdemir de hücumda etkili olamadıklarını belirterek, ''Eskişehirspor, gol pozisyonlarını değerlendirseydi maçı galip bitirebilirdi. Ama bunu şansımız olarak düşünüyorum. Bu maç, tipik Anadolu takımlarının karşılıklı bir maçı gibi berabere bitti. Ama şans biraz Eskişehirspor'dan yana olsaydı zannediyorum Eskişehirspor bugün 3 puanı alan taraf olabilirdi'' dedi.



BÜLENT UYGUN / Sivasspor



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kocaelispor’u deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, duygusal anlamda önemli bir maç olduğunu belirterek, Kocaelispor'a 1989 yılında geldiğinde kümede kalma mücadelesi verdiklerini ve o sezon kümede kaldıklarını, daha sonra pek çok güzellikler yaşadıklarını kaydetti.



''Bu maç benim için çok önemliydi, benim Türk futbolunda bu konuma gelmemde en önemli etken bu camiaydı'' diyen Uygun, Kocaelispor maçında iyi oynadıklarını ve futbol adına güzellikler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.



ENGİN İPEKOĞLU / Kocaelispor



Kocaelispor teknik direktörü Engin İpekoğlu ise ilk golü yedikleri dakikaya kadar her iki takımın net gol pozisyonları bulunduğunu belirterek, hakemin kendisine göre verdiği ters kararın ardından kalelerinde gol gördüklerini ileri sürdü.



İpekoğlu, ''Musa'nın oyundan atılması oyun düzenimizi bozdu. 10 kişi kalmamıza rağmen girdiğimiz 2-3 net gol pozisyonu vardı. Hakemin verdiği kararları eleştirmek istemiyorum ancak FİFA düzeyinde bir hakemin böylesi yanlış kararlar vermesi affedilemez. Hakemlerimizin bu maçı oturup izlemesi gerekir diye düşünüyorum'' dedi.



ALİ YALÇIN / Denizlispor



Denizlispor Teknik Direktörü Ali Yalçın, Antalyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor maçının, iç sahadaki ilk karşılaşma olmasından dolayı futbolcular ve teknik heyetin heyecanlı olduğunu, galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi.



Futbolcularının saha içindeki mücadelesi ve oyun anlayışının gayet iyi olduğunu ifade eden Yalçın, ''Galip geldiğimiz için mutluyuz. Denizlispor'u daha iyi günler bekliyor. Denizlispor, daha iyi olacak'' dedi.



JOSEF JARABINSKY / Antalyaspor



Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinsky ise, Denizlispor'u galibiyetinden dolayı kutladı.



Denizlispor'a galibiyet konusunda bir anlamda yardımcı olduklarını belirten Jarabinsky, ''Denizlispor'un 3 golü de kopya gibi oldu. Savunmamız için bu iyi değil. 2 maçta 6 gol, bundan sonra çok daha iyi çalışıp, savunmamıza daha iyi oyuncular monte etmek istiyoruz. Bugün orta alan ve forvet oyuncularımız çok daha iyi oynadılar. Maçı yitirdiğimiz için üzgünüz'' diye konuştu.