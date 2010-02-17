Onlar gelmedi hâkim gitti

T24 - Silopi Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi, tutuklanması istenen 5 şüphelinin Habur’dan mahkemeye getirilmesini istedi. Ancak kolluk güçleri güvenlik nedeniyle bu kişilerin Silopi’ye götürülemeyeceğini belirttiler. Bunun üzerine hâkim ‘Madem bu kadar güvenlik sorunu var o zaman biz gidelim’ dedi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, DEP eski milletvekili Hatip Dicle’nin, Habur’da PKK’lıların serbest bırakılması konusunda “İçişleri Bakanı, Ahmet Türk’le yaptığı görüşmede, ‘Hâkim ve savcılar ayarlandı, geldikleri gibi geçecekler’ sözü verdi” iddiasını yalanladı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kavak, “O günü yaşamayanlar, koşulları bilmeyenler masa başından konuşuyorlar” dedi. Habur ve Kandil’den gelenlerle ilgili işlemlerin hukuka uygun yürütüldüğünü savunan savcı Kavak, Dicle’nin iddiası için “Kaale bile alınmaması gereken açıklama gündeme oturdu” diye konuştu. Kavak, 20 Ekim günü Habur sınır kapısında yaşananları ve iddiaları şöyle değerlendirdi:





4 savcı oradaydı



Habur’dan girdiklerinde Diyarbakır’dan dört Cumhuriyet Savcısı helikopterle olay yerine gitmişti. İfade almak için oluşturulan yer, kalabalıktan uzaktaydı. Gümrük sahasında ifadeler alındı, orada güvenlik sıkıntısı yaşanmadı. İfadelerin alınması, şahısların serbest bıkarılması aşamasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın savcılarla bir ilişkisi olmadı.



Soruşturma evrakı incelenip, beş kişi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Saat 03.30 sıralarıydı. Silopi Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi, şüphelilerin Habur’dan mahkemeye getirilmesini istedi. Ancak kolluk güçleri güvenlik nedeniyle bu kişilerin Silopi’ye götürülemeyeceğini belirttiler. Bunun üzerine hâkim ‘Madem bu kadar güvenlik sorunu var o zaman biz gidelim’ dedi. Güvenlik nedeniyle tutanak düzenleyen hâkim ve katip zırhlı bir araca bindirilerek Habur’a götürüldü. Gidişleri Habur-Silopi karayolu bile değil. O yoldan gitmeleri halinde yine güvenlik sorunu yaşanabilirdi. Ara yollar kullanıp 5 dakikalık yolu 45 dakikada gittiler.





Kesinlikle yalan



Dicle hakkında ‘Adliyenin manevi şahsiyetine hakaretten’ soruşturma açıldı. Ne İçişleri Bakanı ne de İçişleri Bakanlığı müsteşarıyla böyle bir konuda görüşmedik. Yargı bu konularda çok hassas. Kesinlikle yalan. Sanık konumunda olan insanın psikolojisi nasılsa o psikolojiyle yapılmış, doğruluk payı olmayan bir açıklamadır. Sanığın ‘Mahkeme ayarlandı’ cümlesi bizi çok rahatsız ediyor.





‘Pişmanım’ şartı



Şüphelilerin, TCK’nın 221’inci maddesinin 2. fıkrasındaki ‘örgütten ayrılıp geldim’ ifadesini kullandığı andan itibaren etkin pişmanlık hakkı doğuyor. Kamuoyunda karıştırılan ise şu: ‘Pişmanız’ demediler. Maddeye göre güvenlik güçlerine teslim olduğu zaman, ‘Pişmanım’ deme şartı yoktur. ‘Ayrıldım geldim’ deyince etkin pişmanlık şartları oluşur. Yasalar, güvenlik durumunda mahkemenin başka bir yere gidebileceğine cevaz veriyor. Mahkemenin, hâkimin gitmesi de mevzuata göre yanlış değil. Güvenlik açısından var olan sıkıntıları yaşayanlar yapılanları gayet makul buluyor. Habur’u hiç görmeyenler, oturup masa başında böyle konuşuyorlar.





Bakanlık 3.5 aydır inceliyor



Adalet Bakanlığı’nın yapılan şikâyetler üzerine Habur’daki işlemlerle ilgili başlattığı inceleme 3.5 aydır sürüyor. Savcının hakkında tutuklama istediği Kandil’den gelen beş PKK’lının, yedek hâkimlik kararıyla serbest bırakılmasının dayanağı Türk Ceza Kanunu’nun “etkin pişmanlık” hükümlerini düzenleyen 221’inci maddesi oluşturuyor. Kandil’den ve Mahmur’dan toplam 34 kişi gelmişti.





Silopi hâkimi askerliğini yaptı



PKK’lıların serbest bırakılması kararını veren dört yıllık genç hâkim Asabil Yırtıcı, yargılama sonrası askere gitti. Askerliğini bitiren Silopi Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Asabil Yırtıcı, yeniden göreve başlamak için başvurdu.





