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Yaşam

Onlar da evlat ediniyormuş!

Kanada'da yapılan bir araştırmada, bazı kırmızı sincapların yakın akrabası olması koşuluyla öksüz yavruyu evlat edinebildiğini gösterdi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Kanada'daki Guelph Üniversitesinden Andrew McAdam ve ekibinin yaptığı araştırma, bazı kırmızı sincapların (Tamiasciurus hudsonicus), yakın akrabası olması koşuluyla öksüz yavruyu evlat edinebildiğini gösterdi.       



Araştırmacılar aslan, fil ya da maymunlar gibi sürü halinde yaşamayan sincapların annesi ölen yavruları evlat edindiği birkaç örneğe rastladı.        

Yavru sincapların "teyzeleri", "ablaları" ya da "anneanneleri" tarafından evlat edinildiği gözleyen bilim adamları, bu hayvanların diğer sincapları seslerinden tanıdığını, akrabalarının sesi kesildiğinde çevrede ne olup bittiğini anlamak üzere yuvalarından ayrıldığını belirtti.        

Bilim adamlarına göre, çiftleşme dönemi dışında yalnız yaşayan sincaplar için bu durum alışılmadık.        

Araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.



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