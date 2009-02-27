Onlar da artık 'Allah' diyecek

Malezya hükümeti 'Allah' kelimesinin ülkedeki Hıristiyanlar tarafından da kullanılabileceğine karar verdi.



Daha önce "Allah" kelimesinin sadece Müslüman öğretisinde olduğu ve Hıristiyanların bu kelimeyi kullanamayacağına ilişkin düzenlemeyi değiştiren hükümet, İsevi basın yayın organlarında da "Allah" kelimesinin kullanılmasına izin verdi.



Ülkedeki Hıristiyan yayın organlarında İslam literatürüne ait olan ve Arapçadan gelen "Selat" (namaz), "Kabe" ve "Beytullah" kelimelerini kullanma yasağı ise sürüyor.



"Allah" kelimesi, dili ve etnik kökenine bağlı kalmadan tüm İslam dünyasında "Tanrı" kelimesi yerine kullanılan ortak sözcüklerin başında yer alıyor.