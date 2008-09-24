Öner: UEFA'da final hayal değil



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, büyük konuşmak istemediğini, ancak UEFA Kupası'nda final oynamanın hayal olmadığını söyledi.





Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun verdiği iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Öner, gelecek hafta UEFA Kupası'nda Metalist Kharkiv ile oynanacak 1. tur rövanş maçıyla ilgili bir soru üzerine, hedeflerinin bu turu geçmenin ötesinde finale kadar gitmek olduğunu söyledi.



Metalist Kharkiv'in Türkiye'de isminin duyulmadığını dile getiren Kenan Öner,''Ama ilk maçta bayağı dişli bir takım olduğu görüldü. Biz de Beşiktaşız, bu turu geçtikten sonra gruplara kalmak, grupları da geride bırakarak daha ileri gitmek istiyoruz. Herkes bu sene Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası finalinde oynamak istiyor. Futbolda her şey var. Büyük konuşmak, köşeli konuşmak istemiyorum. Ama biz de oralara gitmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. Futbol şansımız da bizimle olursa niye olmasın? Geçmişte UEFA Kupası'nda aynı grupta başa baş oynadığımız Zenit ve Sevilla oralara geldi. Finalde oynamak bir hayal değil, olabilir. Biz hem ligde hem UEFA Kupası'nda sonuna kadar gitmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.





İSTANBUL B.Ş.B İLE BİR HESABIMIZ VAR



İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile bu hafta oynayacakları maça da değinen Öner, ''Bir hesap var faturada, ancak o maç geride kaldı'' dedi.



Kenan Öner, geçtiğimiz sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında alınan yenilginin, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı liderlikten ettiğinin hatırlatılması üzerine, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile öyle bir hesap var faturada. Talihsiz bir maçtı. Sonra da alınan sonuçlarla şampiyonluktan kopmuştuk. Ancak o artık geride kaldı. Bu sene iyi hazırlandık. İyi başladık, daha da iyi olacağız. Takımımızda bir kolej havası var. Herkes Gaziantepspor maçında takımı beğendi, ama biz daha da memnun edeceğiz onları'' diye konuştu.



Taraftarlara seslenen Öner, ''Bu ahengi, kenetlenmeyi bırakmasınlar. Lig maratonu uzun ve biz başındayız. Puan kayıpları her zaman olabilir. Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz. İstemek başarmanın yarısıdır demek derler. Biz de çok istiyoruz, çalışıyoruz, ter akıtıyoruz'' dedi.



SIVOK VE ZAPOTOCNY EMNİYET SÜBABI



Kenan Öner, bu sezon başında transfer ettikleri Çek oyuncular Sivok ve Zapotocny'nin savunmanın emniyet sübabı olduklarını söyledi.



Ligde şimdiye kadar sadece Antalyaspor maçında iki gol yediklerini, diğer karşılaşmaları kalelerinde gol görmeden tamamladıklarını anlatan Öner, ''Ligde bakıldığında şampiyon olan takımların savunmasının göbeğinde oynayanların ikisi, ya da birisi mutlaka yabancı oluyor. Biz de bu sezon böyle bir tercih yaptık. Geçtiğimiz sezon zaman zaman zaaf yaşadığımız o bölgeye takviye yaptık. Hemde çok isabetli transferler oldu. Sivok ve Zapotocny hem insan, hem de futbolcu olarak Beşiktaş'ın karakterine, renklerine ve bünyesine uydular. Taraftarlarımız da bu iki futbolcuyu benimsedi. Sade, yalın, dikkatli ve temiz futbol oynuyorlar. Takımın emniyet sübabı oldular. Onların uyum sağladıktan daha sonra daha da yararlı olacaklarına inanıyorum'' dedi.



Kenan Öner, bu sezon takımda kadro derinlikliklerinin çok iyi olduğunu da vurgulayarak, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın oyuncuları formda tutmak adına rotasyon yaptığını, bunun da iyi bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

