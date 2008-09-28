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Spor

Öner: Kötü niyet aramıyorum

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, Nobre'nin iptal edilen golüyle ilgili olarak, ''Bize göre goldü. Hakemde kötü niyet aramıyorum'' dedi

28 Eylül 2008 03:00


Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, Nobre'nin iptal edilen golüyle ilgili olarak, ''Bize göre goldü. Hakemde kötü niyet aramıyorum'' dedi.


Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında Nobre'nin filelere giden vuruşunda, gol verilmesi gerektiğini ifade ederek, ''Bize göre goldü. Hakemde kötü niyet aramıyorum. Galiba pozisyona uzak kaldı'' dedi.

Kenan Öner, maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, pozisyonu izlerken gol olarak gördüklerini, televizyondan da pozisyonu izlediklerini belirterek, ''Kaleci topu tam tutamamışken, Nobre meşin yuvarlağa vuruyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir şanssızlığımız var. Bakalım bunu ne zaman kıracağız. Böyle hakem şanssızlıkları oluyor. Kötü niyet aramıyorum ama goldü'' diye konuştu.

Maçta çok iyi oynadıklarını söyleyemeyeceğini de belirten Öner, ''Ama bu bahane değil. Oyun ile giren golün verilmemesi ayrı şeyler. Gol verilseydi, 3 puan alacaktık ama daha ligde uzun yolumuz var. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz'' dedi.

Öner, hakem Bülent Yıldırım'ın geçen sezon da Trabzonspor maçında kaleci Rüştü'yü oyundan attığının hatırlatılması üzerine de, ''Bu maçta galiba uzaktan pozisyonu göremedi, tam kestiremedi. Trabzonspor maçında yardımcı hakemin kararıyla Rüştü'yü oyundan atmıştı. Burada ise tam tersine yardımcı hakem golü verdi, kendisi iptal etti. İnşallah hakemler daha dikkatli olurlar. Yardımcı hakemlerle daha iyi koordine olurlar'' diye konuştu.

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