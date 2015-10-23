'Önemli' bir telefon geldi, Erdoğan katıldığı törene 2 dakika ara verdi

3. TÜMSİAD'ın Kobi Şurası'na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, konuşmasının hemen ardından plaket törenine katılması beklenirken, Erdoğan sunucudan müsaade isteyerek kürsüden indi ve salon dışına çıktı. Sunucunun "önemli bir telefon görüşmesi için" ayrıldığını söylediği Erdoğan, yaklaşık 2 dakika sonra törene döndü.

'Birilerinin Türkiye 'yi sadece terörle anmak istediğini' söyleyen Erdoğan, "Böyle bir portre çizme gayretleri bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Türkiye geçtiğimiz 13 yıllık dönemde, her alanda tarihi bir dönüşümü başarmış bir ülkedir" dedi.

Türkiye'nin 2002 yılında IMF'ye 23 milyar dolar borcu olan bir ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle IMF'e olan borçlarını sıfırlamış olan bir Türkiye var" diye konuştu.

Hedefimiz 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 117 yeni üniversite açarak Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadıklarını söyledi. Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 26 havalimanı vardı. Şimdi buna 29 havalimanı ilave etmek suretiyle Türkiye'de şuanda havaalanı sayısı 55'e yükseldi. 2002 yılında havayolunun kullanan yolcu sayısı 34 milyon iken; bugün 166 milyona yükseldi. Milli hava yolumuz THY dünyada en fazla yere uçan milli markamız haline geldi. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Törene telefon arası

Zaman zaman öksüren Cumhurbaşkanının konuşmasının hemen ardından gerçekleştirilecek plaket törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan sunucunun yanına gelerek müsaade istedi. Ardından da kürsüden inip salon dışına çıktı. Bu sırada sunucu Cumhurbaşkanının geri geleceğini salondakilerin ayrılmaması gerektiğini anons etti. Bir süre sonra sunucu Cumhurbaşkanının önemli bir telefon görüşmesi için ayrıldığını kısa bir süre sonra geri döneceğini söyledi. Erdoğan yaklaşık 2 dakika sonra dönüp plaket törenine katıldı.