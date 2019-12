'One minute'e 500 bin $'lık teklif

Büyük teklifi reddetiler

Bangladeşli Müslüman'dan özür

Davos fatihi

Erdoğan: One-minute Cafe iyi de iş yapıyormuş

Dizi sloganı oldu

Kafenin sahibi, ismin değiştirilmesi için bir Yahudi tarafından yapılan 500 bin $'lık teklifi reddettiğini de söyledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Davos'ta yaşadığı 'One Minute' olayının etkileri ABD'de de etkisini gösterdi. Her gittiği yerde özellikle Müslümanlardan 'Davos'taki tavrı nedeniyle büyük destek gören Erdoğan, MYK toplantısında anlattığı bir örnek AK Partilileri duygulandırdı.Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şehirde dolaşırken 'One Minute' isimli bir kafe gördüğünü aktardı. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında "One-minute kafeyi New-York'ta dolaşırken gösterdiler" diyerek hayretini ifade etti.On Minute isimli kafenin açılış öyküsü ise hayli ilginç bulundu. Kafe, Başbakan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e çıkışından esinlenen bir Türk tarafından açıldı. Elektronik işi yapan Malatyalı Üzeyir Tari, yeni bir iş yeri açmaya karar verdi ve zengin bir Yahudi'ye ait iş merkezinden dükkan kiraladı.Yahudi işadamıyla 10 yıllık sözleşme imzalayan Üzeyir Tari, kafenin ismini de "One Minute' koydu. Kafenin ismine ilk gün sesini çıkarmayan işyerinin sahibi ertesi gün gelerek ismin değişmesini istedi. Hatta tescil edilen ismi satın alıp kullanmasını önlemek için 500 bin dolar bile teklif etti. Ancak Malatyalı Tari, One Minute ismini kullanmakta ısrar etti.Kafeye en çok Araplar rağbet ediyor. BUGÜN'ün ulaştığı işyeri sahibi Üzeyir Tari, kafenin ismine koyarken daha önce yaşadığı bir olayın da etkili olduğunu söyledi. Tari, Başbakan Erdoğan'ın One Minute çıkışı öncesi yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:"Bangladeşli bir Müslüman olaylı geçen Türk Telekom ile İsrail'in Bnei Hasharon takımı arasındaki basket maçı nedeniyle bize tepki gösterdi. Gazze saldırılarının yaşandığı bir dönemde İsrail'le maç yapmanın doğru olmadığını savunan adamı bir türlü ikna edemedik. Başbakan'ın Davos çıkışından sonra bizden özür diledi."29Ocak'ta Davos'ta gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gösterdiği 'One Minute' tepkisi tüm dünyanın dikkatini çekti. İsrail'in Filistin'de neden olduğu insanlık dramı hakkında konuşurken sözleri kesilen Erdoğan, bu sert çıkışının ardından tüm Müslüman ülkelerde 'Davos Fatihi' olarak anıldı. İsrail ve Yahudi lobileri ise Erdoğan'a tepki gösterdi.Başbakan Erdoğan, MYK toplantısında kurmaylarına New York’ta gördüğü “One Minute” adlı cafeyi gülerek anlattı. Erdoğan, “New York’taki Türklerle buluşmak için giderken bir cafeyi gösterdiler. Adı One Minute. Biri Türk diğeri Musevi iki ortaklıymış. Türk ortak ‘One Minute’ adına marka tescili yaptırmış. Musevi ortağı da ‘Bu ismi kullanmasak iyi olur’ diyerek itiraz etmiş ve isim hakkı için 250 bin dolar teklif etmiş ama kabul etmemiş ve cafeyi açmış. İyi de iş yapıyormuş” diye konuştu. Erdoğan’ın cafeyi ziyaret etme teklifini “uygun olmaz” diyerek reddettiği öğrenildi.TRT yeni yayın döneminde geçtiğimiz yıl başlayanAyrılık dizisini devam ettirecek. Karadeniz havzasındaki Türki Cumhuriyetlerinde yaşanan siyasi olayları anlatan dizinin yeni bölümlerinin geçtiği yer bu kez Filistin olacak.TRT ekranlarında Ekim ayı içinde başlayacak dizini tanıtımları dönmeye başladı. “Ayrılık günü yaklaşıyor” sloganıyla başlayan tanıtım filminde Filistinlilerin yaşadığı acı olaylardan görüntüler sunuluyor. Askerlerin hedef gözeterek silahsız insanları nasıl vurduğu görüntüleri yer alan tanıtım filminde en etkileyici bölüm ise küçük bir çocuğun yaşadıkları. Erkek çocuk askere taş atıyor. Aynı sırada askerin silahının namlusundan da bir kurşun çıkıyor ve taş atıp kaçan çocuğu sırtından vuruyor. Vurulan çocuğun yere düştüğü sırada da ekrana kırmızı yazıyla “One Minute” damgası vuruluyor.Tanıtım filmi “Aşkta ve savaşta Filistin”, “Ayrılık çok yakında TRT ekranlarında” sloganı ile bitiriliyor.